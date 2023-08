Cine Marquise Ultravisão: Quarta do Barato traz sessão extra de São Miguel Arcanjo – O Anjo Maior

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Hoje todo mundo paga meia no cinema de rua de Poços

Que tal um cineminha nesta quarta? Tem filme pra escolher e com tarifa única pra todo mundo! Hoje os ingressos custam: R$ 11,00 (onze reais) para as sessões 2D e R$ 13,00 (treze reais) para as sessões 3D. Promoção válida todas as quartas-feiras, exceto feriados e sessões de pré-estreia. Os ingressos podem ser comprados pelo site cinemarquise.com.br , nos terminais de autoatendimento ou diretamente na Bomboniere. A dica é comprar antes porque os lugares são limitados.

No documentário – São Miguel Arcanjo – O Anjo Maior, especialistas de diferentes partes do mundo, incluindo escritores, fiéis e o clero da Igreja Católica, discutem a importância da figura de São Miguel para o mundo, apresentando as igrejas e os santuários mais sagrados associados a ele. Nesta quarta, são duas sessões programadas no Cine Marquise Ultravisão: às 19h10 e às 21h15.

Confira outros filmes em cartaz: Gatos no Museu, Ursinho Pooh Sangue e Mel, Barbie, Oppenheimer, Elementos, Mansão Mal Assombrada e Mega Tubarão 2.

