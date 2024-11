Cine Marquise Ultravisão recebe Festival Varilux de Cinema Francês com exclusividade em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um clássico para homenagear Alain Delon e 19 filmes inéditos e recentes marcam a 15ª edição do Festival que começa nesta quinta, 7

Com homenagem ao ícone do cinema francês Alain Delon, morto em agosto último, e apresentação de 19 filmes inéditos e recentes, vai começar o Festival Varilux de Cinema Francês, maior festival de cinema francês fora da França, com mais de 2 milhões de espectadores desde sua criação. A 15ª edição traz produções que integraram os principais festivais do mundo, como Cannes, Veneza e San Sebastián e, entre 7 e 20 de novembro, estarão em cartaz no Cine Marquise Ultravisão. São apenas cerca de 60 cidades recebendo o Festival no Brasil. Em Minas, somente Belo Horizonte, Juiz de Fora e Poços estão nesta lista seleta de exibidores. “O festival festeja 15 anos de luta pela diversidade cultural no Brasil. Ao longo desses anos, o panorama audiovisual mudou bastante e os filmes independentes são infelizmente cada vez mais raros nas salas de cinema. Contudo, a atração exercida pelo Festival não diminuiu, o que para nós é um grande motivo de orgulho”, afirmam Emmanuelle e Christian Boudier, diretores e curadores do Festival Varilux.

Programação

Comédia romântica, drama, drama histórico, thriller, animação e documentário: opções para todas as idades e todos os gostos estão nesta edição. Entre as atrações, o aguardado A Favorita do Rei, de Maïwenn, que abriu o Festival de Cannes em 23, e tem o astro americano Johnny Depp e a diretora e atriz como protagonistas. Este é o primeiro trabalho de Depp após a batalha judicial contra a sua ex-mulher e contabiliza mais de 800 mil espectadores na França.

Também filme de abertura de Cannes, em 2024, O Segundo Ato, de Quentin Dupieux, traz nomes conhecidos como Léa Seydoux, Louis Garrel, Vincent Lindon e Raphaël Quenard, e soma mais de 500 mil espectadores também na França.

Outro destaque é o thriller dramático O Sucessor, de Xavier Legrand, diretor do premiado “Custódia” – quatro César em 2019 – e que foi exibido no Varilux no ano anterior. O longa integrou a programação de San Sebastián em 2023, assim como A Fanfarra, de Emmanuel Courcol em 2024. O filme de Courcol ganhou o Prêmio do Público no festival espanhol, depois de passar por Cannes em maio, e faz sua estreia mundial no Brasil durante o Festival Varilux.

Também premiado, A História de Souleymane, de Boris Lojkine, recebeu os prêmios do Júri e de Melhor Ator (Abou Sangare) na mostra Um Certain Regard de Cannes 2024 e aborda questões como a imigração. Já o drama O Conde de Monte Cristo, de Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, protagonizado por Pierre Niney (César de Melhor Ator em 2015), chega referendado por cerca de 9 milhões de espectadores na França e aclamado pela crítica.

Além das exibições de longas-metragens recentes e inéditos nas salas de cinema, esta edição do Festival Varilux promove uma Mostra de Filmes em Realidade Virtual e palestras ministradas por Jean-Michel Frodon, jornalista e um dos críticos mais famosos na França, ex-diretor dos Cahiers du Cinéma e ex-responsável pela seção de cinema do jornal Le Monde. As atividades gratuitas serão realizadas somente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Para informações sobre o festival, basta acessar: https://variluxcinefrances.com/2024/

O Festival Varilux de Cinema Francês é realizado pela produtora Bonfilm e tem como patrocinadores principais a Essilor/Varilux, Pernod Ricard/Lillet, Axa, Michelin, além do Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado de Estado de Cultura e Economia Criativa, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. Outros parceiros importantes são as Alianças Francesas, a Embaixada da França no Brasil, Air France, Fairmont (grupo Accor), além das distribuidoras dos filmes e os exibidores de cinema independente/de arte e as grandes redes de cinema comercial.

Varilux em Poços de Caldas

Com exclusividade no Cine Marquise Ultravisão. Em cartaz a partir desta quinta, 7. Confira a programação e compre antes seu ingresso em cinemarquise.com.br/ultravisao .