Cine Marquise Ultravisão: São Miguel Arcanjo – O Anjo Maior tem 3 sessões especiais a partir de hoje

Documentário pode ser visto nestas segunda, terça e quarta às 19h10

Chega ao Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas, em três sessões especiais, o documentário sobre a história de São Miguel Arcanjo, que como outros anjos de Deus, aparece para os religiosos não somente nas escrituras, mas também nas situações cotidianas da vida. Especialistas de diferentes partes do mundo, incluindo escritores, fiéis e o clero da Igreja Católica, discutem a importância da figura de São Miguel para o mundo, apresentando as igrejas e os santuários mais sagrados associados a ele. Serão três oportunidades de assistir no cinema de rua de Poços, com sessões nestas segunda, terça e quarta, às 19h10. Ingressos limitados podem ser garantidos em cinemarquise.com.br/ultravisão.

INGRESSOS A PREÇOS ACESSÍVEIS

Compras online, exclusivamente pelo site cinemarquise.com.br/ultravisao. Ou diretamente no cinema, nos terminais de autoatendimento e na Bomboniere. Pagam meia todos os dias: aniversariantes do mês, estudantes da educação básica e superior, professores, pessoas com mais de 60 anos, aposentados, pessoas com deficiência e acompanhantes, além de convênios mediante a apresentação de documentos que comprovem as condições para o benefício da meia entrada. Na Quarta é um Barato! todo mundo paga meia: ingressos 2D – R$ 11,00 (onze reais) e 3D – R$ 13,00 (treze reais). Verifique as classificações indicativas.

