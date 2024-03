Cine Marquise Ultravisão: Sessões Escola atendem da Educação Infantil ao Ensino Superior

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Projeto com preços e condições especiais oferece oportunidade de aprendizado com diversão

Ampliar o acesso dos estudantes às salas de exibição e fazer das aulas, momentos ricos de socialização com ludicidade: estes são apenas alguns dos inúmeros benefícios de se utilizar o cinema na educação. Esta é a base do projeto de Sessões Escola do Cine Marquise Ultravisão.

“Uma ferramenta poderosa para a educação, com uma variedade de benefícios que vão desde o enriquecimento cultural até o desenvolvimento de habilidades críticas e criativas. Nutre a imaginação, estimula o pensamento crítico e contribui para a formação de cidadãos informados e culturalmente conscientes. Além disso, com valores diferenciados, o projeto de Sessão Escola amplia o acesso do público às nossas salas. Nós acreditamos na educação como ferramenta de transformação e o cinema está intimamente ligado a isso. Ver nossas salas cheias de estudantes é sempre muito gratificante”, comemora o diretor do Cine Marquise Ultravisão, Marcelo J.L. Lima.

Exploração cultural, estímulo à criatividade, compreensão da linguagem visual, exploração de temas complexos com conscientização e discussão, incentivo a análise crítica por meio dos debates pós sessão, aprendizado interdisciplinar e fortalecimento dos vínculos com os colegas e professores são outros benefícios. A Sessão Escola proporciona ainda aos estudantes a oportunidade de explorar culturas, histórias e realidades que podem estar distantes de suas próprias vivências. Isso amplia a compreensão do mundo e promove a empatia. É aplicável a todas as idades, desde a Educação Infantil, passando pelos Ensinos Fundamental, Médio e a Educação Superior.

O projeto que teve início em janeiro de 2023 com a reabertura do agora Cine Marquise Ultravisão,

já recebeu dezenas de instituições de ensino e milhares de estudantes. A iniciativa é retomada neste mês com o intuito de fazer parte do calendário letivo de 2024 das escolas e universidades. As Sessões Escola tem valores diferenciados, mais acessíveis e são agendadas previamente no dia e horário que melhor atendem à rotina da instituição de ensino. O filme é escolhido pela equipe pedagógica, dentro dos títulos disponíveis. Também é possível adquirir pacotes de ingresso e combos de Bomboniere. O contato para mais informações pode ser feito pelo WhatsApp 35 99779-0104 ou pelo e-mail marcos.costa@tonks.com.br .

O Cine Marquise Ultravisão funciona de segunda a segunda, com programação variada para a família toda, o ano inteiro. Filmes em Cartaz: Os Farofeiros 2, Desespero Profundo, Duna Parte 2, Dias Perfeitos, O Menino e a Garça, Bob Marley One Love, Pobres Criaturas, Patos e Wish. Em breve: Kung Fu Panda 4, The Chosen, Garfield e Back to Black – A História de Amy Winehouse.

Confira os horários das sessões nas redes sociais: @cinemarquise.ultravisão ou acesse: cinemarquise.com.br/ultravisao .