Cine Marquise Ultravisão: Tubarão, Imaginário e Uma Vida – A História de Nicholas Winton em cartaz

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Mulheres pagam meia até 27 de Março

CLÁSSICOS NO MARQUISE – TUBARÃO – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 20h00 (LEG) à SALA 03

Sáb. e Dom. – 20h45 (LEG) à SALA 03

Um terrível ataque a banhistas é o sinal de que a praia da pequena cidade de Amity, na Nova Inglaterra, virou refeitório de um gigantesco tubarão branco. O chefe de polícia Martin Brody quer fechar as praias, mas o prefeito Larry Vaughn não permite, com medo de que o faturamento com a receita dos turistas deixe a cidade sem recursos. O cientista Matt Hooper e o pescador Quint se oferecem para ajudar Brody a capturar e matar a fera, mas a missão vai ser mais complicada do que eles imaginavam. TUBARÃO de Steven Spielberg volta às telas pelo selo Clássicos no Marquise, de 14 a 20 de março.

IMAGINÁRIO – BRINQUEDO DIABÓLICO – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 16h00 (DUB) / 18h10 (DUB) / 20h20 (LEG) à SALA 01

Sáb. e Dom. – 16h40 (DUB) / 18h50 (DUB) / 21h00 (LEG) à SALA 01

Na história, Jessica (DeWand Wise) se muda de volta para sua casa de infância com sua família. Lá, sua enteada mais nova Alice (Pyper Braun) desenvolve um estranho apego a um urso de pelúcia chamado Chauncey, que ela encontra no porão. Alice começa a brincar com Chauncey e os jogos se tornam cada vez mais sinistros. À medida que o comportamento de Alice se torna cada vez mais preocupante, Jessica percebe que Chauncey é muito mais do que apenas um ursinho de pelúcia.

UMA VIDA – A HISTÓRIA DE NICHOLAS WINTON – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 17h50 (LEG) à SALA 03

Sáb. e Dom. – 16h15 (DUB) / 18h30 (LEG) à SALA 03

Inspirado em uma emocionante história real, o novo longa de James Hawes, UMA VIDA – A HISTÓRIA DE NICHOLAS WINTON, é estrelado por Anthony Hopkins como Nicholas Winton, um humanitário britânico que ajudou a salvar centenas de crianças dos nazistas às vésperas da Segunda Guerra Mundial. É um drama cheio de emoção.



OUTROS SUCESSOS EM CARTAZ

OS FAROFEIROS 2

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 18h00 (NAC) / 20h10 (NAC) à SALA 02

Sáb. e Dom. – 17h50 (NAC) à SALA 02

21h10 (NAC) à SALA 04

DUNA: PARTE 2

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h50 (DUB) / 19h15 (LEG) à SALA 04

Sáb. e Dom. – 14h30 (DUB) / 20h00 (LEG) à SALA 02

O MENINO E A GARÇA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h20 (DUB) à SALA 03

Sáb. e Dom. – 14h00 (DUB) / 18h40 (DUB) à SALA 04

BOB MARLEY – ONE LOVE

Qui., Sex., Ter. e Qua. – 15h40 (DUB) à SALA 02

Sáb. e Dom. – 16h30 (DUB) à SALA 04

PATOS

Somente Sáb. e Dom. – 14h10 (DUB) à SALA 03

WISH: O PODER DOS DESEJOS

Somente Sáb. e Dom. – 14h40 (DUB) à SALA 01

THE CHOSEN EM PRÉ-VENDA

Baseada no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, THE CHOSEN tem conquistado crescente popularidade a cada nova temporada e poderá ser vivenciada No Cine Marquise Ultravisão em uma jornada emocional, intensa e desafiadoras. Com mais de 200 milhões de espectadores, “THE CHOSEN” é um dos programas mais assistidos do mundo! Mais de 770 milhões de visualizações de episódios e mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais oficiais da produção. A série conquistou uma base de fãs fiel e ultrapassou as fronteiras do público religioso, sendo elogiada tanto pela crítica especializada quanto pelo grande público. Em cartaz a partir de 21 de março. Ingressos disponíveis pelo site ou na bilheteria do cinema. Condições especiais para grupos. Entre em contato pelo 35 – 99779-0104 e saiba mais!

Dica Marquise: mulheres pagam meia até 27 de Março. A tarifa especial para elas no Cine Marquise faz parte do Mês da Mulher no cinema de rua de Poços. É a oportunidade de colocar aquela lista de filmes desejo em dia, com as amigas, a família ou aquela companhia especial.

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao