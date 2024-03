Unimed Poços de Caldas compartilha case de sucesso no Lançamento do PDGC 2024

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Unimed Poços de Caldas teve a honra de participar do Lançamento do Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas – PDGC 2024, em Belo Horizonte, por meio do painel “Intercooperação na Prática” junto à Cooxupé e Sicoob Copermec.

No evento, a Unimed Poços de Caldas teve a oportunidade de compartilhar o seu case de sucesso, intitulado “Corrida da Qualidade”. Criada com o objetivo de engajar e ampliar a adesão dos colaboradores aos indicadores estabelecidos no Sistema de Gerenciamento da Qualidade, essa iniciativa inovadora foi reconhecida pela certificadora DNV como benchmark no setor.

A “Corrida da Qualidade” consiste na representação de cada setor da cooperativa por um carrinho de corrida em um tabuleiro, tornando o processo de monitoramento dos indicadores mais lúdico e interativo. O presidente da Unimed Poços de Caldas, Odilon Trefiglio Neto, teve a oportunidade de apresentar detalhes sobre essa iniciativa durante o painel. “É um programa que traz muitos resultados. Percebemos através da Corrida um aumento das melhorias, seja na atualização dos indicadores ou realização de análises críticas” afirmou Odilon.

A delegação da Unimed Poços de Caldas contou ainda com a presença da diretora de Controle, Tânia Maran Magalhães, do gerente de Controle, Camilo Granato, do coordenador da Qualidade, Flávio Vieira, e das analistas de Qualidade, Aryane Pompeu e Jéssica Marinho.

O Seminário de Lançamento do novo ciclo do PDGC contou com a participação de mais de 600 pessoas e proporcionou um ambiente propício para o compartilhamento das melhores estratégias e práticas de gestão, governança e inovação, apresentadas por lideranças de organizações de vanguarda. Inspirados por essas experiências, os participantes foram encorajados a adotar comportamentos e atitudes positivas e transformadoras em suas cooperativas.