Cine Marquise Ultravisão: Ursinho Pooh – Sangue e Mel e Gatos no Museu nas estreias da semana

Terror, suspense e animação pra você escolher!

Este é sem dúvidas um Ursinho Pooh que muita gente nunca imaginou ver. Após serem abandonados por Christopher, que foi para a faculdade, Ursinho Pooh e Leitão enlouquecem e juram vingança contra os seres humanos, partindo para uma caçada sangrenta em busca de uma nova fonte de comida. O longa de terror que transforma o urso mais querido da ficção em assassino, estreia nesta quinta, 10.

Para quem prefere uma opção mais fofinha e para a toda a família, também chega às telonas no mesmo dia, a animação Gatos no Museu. Em uma de suas aventuras, o gato Vincent acaba indo parar em um museu do outro lado do mundo. Acompanhado de seu fiel amigo, o ratinho Maurice, ele conhece um esquadrão de gatos dedicados a proteger as valiosas obras de arte do museu contra roedores e outras ameaças. Agora, Vincent precisará mostrar toda a sua coragem e enfrentar desafios emocionantes para proteger seu amigo Maurice e também um tesouro de valor inestimável: a Mona Lisa. É diversão com fofura garantidas. Confira os horários das estreias e de outros filmes em cartaz e vem pro Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas!

URSINHO POOH – SANGUE E MEL – ESTREIA

19h10 (DUB) à SALA 01

21h15 (LEG) à SALA 03

GATOS NO MUSEU – ESTREIA

15h50 (DUB) à SALA 04

14h00 (DUB) (Somente Sáb. e Dom.) à SALA 04

MEGATUBARÃO 2

16h45 (DUB) / 21h00 (DUB) à SALA 01

14h20 (DUB) (Somente Sáb. e Dom.) à SALA 01

MANSÃO MAL ASSOMBRADA

15h15 (DUB) à SALA 03

BARBIE

16h20 (DUB) / 18h45 (DUB) / 21h10 (LEG) à SALA 02

14h00 (DUB) (Somente Sáb. e Dom.) à SALA 02

OPPENHEIMER

17h45 (DUB) à SALA 03

20h00 (LEG) à SALA 04

ELEMENTOS

17h40 (DUB) à SALA 04

