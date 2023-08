Com 12 dias, Festa de São Benedito de Machado poderá receber mais de 100 mil participantes.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Considerada uma das maiores festas culturais, folclóricas e religiosas de Minas Gerais, a 107ª Festa de São Benedito de Machado tem uma previsão de público diário e circulando entre barracas, praça de alimentação, missas e apresentação das congadas de 10 mil pessoas diariamente nos períodos de manhã, tarde e noite.

Com novena, missas, bingo, 19 grupos de congadas, caiapós ,7 grupos de congadas mirins, rodas de samba, comércio de produtos e uma variada gastronomia indo de pastel de fubá, crepes, biscoito com pernil, feijão tropeiro, variação de chopes, bebidas, porções, doces, maçã do amor e churros as festividades receberá milhares de turistas com todos hotéis lotados, casas alugadas, arrachamentos de congadas e muita alegria.

A montagem da estrutura já começou e as barracas começam a ser montadas a partir da próxima segunda (14). Na sexta (18) a Alvorada anuncia uma das mais queridas e famosas festas de Minas Gerais.

Confira a programação oficial:

– 18/08 (sexta) – Alvorada às 5h.

– De 18 a 26 de agosto às 18h, Novena com Terço Mariano e Santa Missa com padres convidados.

– 19/08 (sábado) – Abertura da Tenda Do Congo às 20h.

– 20/08 (domingo) – Subida do Mastro e da Bandeira de São Benedito às 16h.

– 26/08 (sábado) – Procissão das Congadas Mirins às 07h30.

– 9° Samba do Encontro às 12h na Tenda do Congo.

– Apresentação da Embaixada às 16h30.

– Apresentação do Boi das Oliveiras e apresentação da Mulinha às 20h.

27/08 (domingo) – Apresentação das Congadas às 10h.

– Retirada do Caiapó da mata em frente a Escola Estadual Iracema Rodrigues às 15h.

– Santa Missa na Igreja Matriz, em seguida procissão até a Capela de São Benedito com imagens de Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito às 17h.



28/08 (segunda) – Reinado às 16h com saída da Matriz até a Capela de São Benedito.

– Samba na Cozinha às 23h.

29/08 (terça) – Dia do Congo às 14h.

– Descida do Mastro da Bandeira ás 18h.