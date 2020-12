Com previsão de chuva forte em dezembro, Prefeitura entra em estado de alerta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Durante o mês de dezembro é comum ocorrer pancadas de chuva, principalmente na região Sudeste do Brasil. De acordo com a Somar Meteorologia, a umidade do ar influencia diretamente no clima. “A umidade na atmosfera fica mais elevada quando chegamos próximo ao verão, devido a formação de ‘corredores’ de umidade, que atuam desde a região Amazônica e transportam ar mais úmido até aqui. A umidade relativa do ar alta e o calor, servem como principais ingredientes para a formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva, e por isso, é normal esses temporais durante a tarde em dezembro, janeiro e fevereiro” explica a meteorologista, Doris Palma.

De acordo com o levantamento feito pela Somar, o acumulado de chuva entre os dias 01 e 15 de dezembro foi igual a 148,7mm em Poços de Caldas, e a média climatológica para o mês é de 301mm. No total, foram 13 dias com registro de chuva neste período. No mesmo período de 2019, choveu 131,5mm em Poços.

Nos próximos dias, a previsão é de tempo instável no sul de Minas Gerais, devido à grande disponibilidade de calor e umidade na região.

Por conta disso, a prefeitura de Poços redobrou a atenção e montou uma força tarefa com várias secretarias para a limpeza de bueiros e vias, monitoramento de áreas de riscos e acompanhamento do nível dos rios que cortam a cidade. Na zona sul, mais especificamente nas ruas Caldasita e Aluminio, no Jardim Kennedy 1, o Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) e a secretaria de Obras estão finalizando a rede pluvial e a colocação dos bueiros. “Esta obra faz parte do projeto de prevenção de enchentes e devemos terminar até o fim desta semana”, explicou José Benedito Damião, secretário de Obras.

A defesa Civil em Poços de Caldas está em alerta total, verificando diariamente as áreas com riscos de deslizamento ou alagamento. “Pedimos para a população, que ao notar qualquer anormalidade, no trabalho ou em casa, como rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água, acione a defesa civil para que a gente possa averiguar. A atenção está redobrada neste período de chuvas”, declarou Mauro Barbosa Filho, coordenador da Defesa Civil Municipal.

Previsão para Natal e Reveillon

A partir da véspera de Natal o calor perde intensidade, devido à uma nova frente fria que avança e organiza a nebulosidade e mantém a chuva mais constante. Aliás, a chuva não deve dar trégua até o final de 2020.

Por enquanto, nenhum fenômeno de grande escala deve interferir no padrão de chuva na região sul de Minas Gerais. Teremos o avanço de pelo menos duas frentes frias (uma na véspera de Natal e um segundo sistema previsto para os últimos dias do mês), que manterão o tempo instável e com previsão de chuva neste período.

Orientações da Defesa Civil durante a chuva

-Evite trafegar em áreas de inundação ou em ruas sujeitas a alagamentos;

-Se você for surpreendido dentro do carro por uma inundação, abra os vidros, suba no teto pela janela, peça socorro e se possível ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros (193);

-Se você mora ou trabalha em áreas sujeitas a inundação, coloque seus móveis e estoques em lugares altos;

-Não utilize alimentos e água atingidos pela inundação ou pelo alagamento;

-Não fique ou deixe crianças na enxurrada, pois podem ser arrastadas e se afogarem.

-Mantenha equipamentos elétricos distantes da água. Não os toque e nem os use caso tenham sido molhados ou estejam em locais inundados, pois há risco de choque elétrico;

-Não se abrigue ou estacione o seu carro debaixo de árvores, pois elas podem cair e ocasionar graves acidentes;

-Jamais se aproxime de cabos elétricos arrebentados;

-Coloque objetos em lugares que não caiam com a ocorrência de ventos fortes;

-Se você observar aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água, ligue imediatamente para a Defesa Civil (199);

-Dirija com segurança na chuva. Verifique os limpadores de para-brisas, faróis, lanternas, luzes de freio e pneus. Evite frear bruscamente e dar “golpes na direção” para reduzir o risco de aquaplanagem. Deixe um espaço de segurança entre você e o veículo da frente;

-Durante as tempestades com raios, retire os aparelhos elétricos das tomadas e não se exponha a superfícies condutoras. Se estiver na rua, não permaneça em áreas descobertas. Nunca se abrigue debaixo de árvores isoladas e evite topos de morros e prédios.

Os telefones para acionar a Defesa Civil são: 193, 199, 153 ou o 3697-2266.