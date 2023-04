Comida di Buteco entra na reta final em Poços de Caldas

Alice Dionisio

O tradicional Concurso Gastronômico Comida di Buteco entra na última semana em Poços de Caldas. Já são mais de 20 mil pessoas participantes dando seu voto, de acordo com a organização.

O Comida di Buteco segue até o dia 30 de abril e tem nesta edição um total de 22 bares participantes. O tema do concurso neste ano é “ervas e especiarias”. Por isso, todos os pratos montados devem levar em suas receitas pelo menos um dos itens obrigatórios. Além disso, o concurso traz uma novidade: valor único em todos os bares participantes.

Além dos pratos especialmente criados para o concurso este ano a Piraquê inovou, contemplando os bares com os salgadinhos Tortilhas, e o Chicken Supreme da Seara que foram preparados como deliciosas entradas, realmente surpreendendo os butequeiros de plantão com a criatividade.

O evento nasceu em 2000 visando resgatar os butecos autênticos, aqueles que todo mundo tem no coração. Ao longo desses anos, com legitimidade foi definido a razão de ser: TRANSFORMAR VIDAS ATRAVÉS DA COZINHA DE RAIZ – BUTECO EXTENSÃO DE SUA CASA. Ao longo dos 23 anos, busca desenvolver um importante papel de fomento à cultura e à cozinha de raiz.

Ainda dá tempo de visitar os bares, e contribuir com sua nota para elegermos o melhor buteco de Poços de Caldas, que estará concorrendo ao melhor do Brasil, em uma grande festa em julho.

