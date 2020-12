Confira o expediente dos serviços da saúde durante o feriado de Natal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em função do decreto de ponto facultativo nos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, no dia 24 de dezembro e do feriado de Natal em 25 de dezembro, o expediente dos serviços de saúde terá mudanças nos próximos dias. As Farmácias Municipais fecham na quinta, 24 e na sexta, 25. No sábado, 26, a Farmácia Central, na Policlínica, vai atender em regime de plantão, das 9h às 15h. Na segunda, 28, o funcionamento volta ao normal em todas as unidades: Hospital da Zona Leste, Vilas Unidas (Zona Oeste), Hospital Margarita Morales (Zona Sul) e Policlínica Central.

O atendimento nas farmácias municipais é aberto a toda a população, independentemente de qual região o morador resida. Nos dias de plantão, não são dispensados medicamentos controlados e da lista de alto custo. Para a retirada dos medicamentos, é necessário levar a receita do SUS e um documento com foto. A dispensação de medicamentos deve sempre acontecer mediante prescrição médica.

As unidades básicas de saúde e os núcleos especializados voltam a ter expediente normal também na segunda, 28, assim como as salas de vacina. Já os serviços essenciais de urgência e emergência funcionam sem interrupção. O Centro de Enfrentamento à Covid-19, o Ambulatório de Covid, na Rua Paraíba, 672, também segue com atendimento normal, de segunda a segunda, inclusive feriados, das 7h às 19h.