Confira o seu local de votação na eleição do Conselho Tutelar

Em Poços de Caldas, a eleição para o Conselho Tutelar será realizada em cinco locais de votação, respeitando a divisão por região e os locais de votação nos quais os eleitores estão cadastrados junto ao Cartório Eleitoral. A eleição acontece no dia 1º de outubro, domingo, das 8h às 17h. Para votar, o eleitor deverá levar seu título de eleitor e documento com foto.

No município, 34 candidatos colocaram seus nomes à disposição da população. Na cidade, são dois Conselhos Tutelares, divididos por região. Para o Conselho Sul/Oeste, 18 candidatos estão habilitados para o processo e para o Conselho Centro/Leste, 16 pessoas estão aptas para a eleição.

A eleição acontece no dia 1º de outubro, em todo o país. Responsáveis por garantir a preservação dos direitos das crianças e dos adolescentes, os conselheiros tutelares são escolhidos por votação popular a cada quatro anos, sempre no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao do pleito presidencial. A votação para os representantes dos Conselhos Tutelares será realizada, pela primeira vez, com urnas eletrônicas em todo o território nacional.

Confira o seu local de votação:

CONSELHO TUTELAR REGIÃO SUL/OESTE

Local de votação: Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza

Para os eleitores cadastrados nas seguintes seções:

– Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza

– Escola Municipal Wilson Hedy Molinari

– Secretaria de Promoção Social

– Pitágoras (atualmente Anhanguera)

– Escola Municipal José Avelino de Melo

– Escola Municipal Lúcia Sacoman

– Escola Estadual Arlindo Pereira Pinto (Polivalente)

– Escola Municipal Tarso de Coimbra

– Escola Municipal Sérgio de Freitas Pacheco

– Escola Municipal Nicolina Bernardo

Local de votação: CAIC Prof. Arino Ferreira Pinto

Para os eleitores cadastrados nas seguintes seções:

– Escola Municipal CAIC

– Escola Estadual José de Castro de Araújo

– Escola Municipal Pedro Afonso Junqueira

– Escola Municipal Maria Ovídia Junqueira

– Escola Municipal Vitalina Rossi

– Instituto Federal

CONSELHO TUTELAR REGIÃO CENTRO/LESTE

Local de votação: Escola Estadual David Campista

Para os eleitores cadastrados nas seguintes seções:

– Escola Estadual David Campista

– Colégio Anglo

– Colégio Pelicano

– Instituto Educacional São João da Escócia

– INSS

– Colégio Objetivo

– Poliedro

– Escola Municipal Lions Club

– Escola Cirandinha

– Escola Municipal Presidente Washington Luís

– Escola Criatividade

– Escola Municipal Julio Bonazzi

– Escola Estadual Cleusa Lovato

Local de votação: Colégio PIO XII

Para os eleitores cadastrados nas seguintes seções:

– Colégio PIO XII

– Escola Lumiar

– Escola Municipal Haroldo Junqueira

– Colégio Jesus Maria José

– Escola Fungotac (Gota de Leite)

– Escola CEPOC

– Lar de Irmã Catarina



Local de votação: Escola Municipal Prof. Edyr Frahya

Para os eleitores cadastrados nas seguintes seções:

– Escola Municipal Edyr Frayha

– Escola Estadual João Eugênio

– Escola Estadual Francisco Escobar

– Escola Municipal Irmão José Gregório

– Escola Municipal Antônio Sérgio Teixeira

– Escola Dom Bosco

– SENAI

– Escola Estadual Cardillo

– Escola Municipal José Raphael Neto

– Escola Municipal Mariquinhas

– Escola Municipal Vicentina Massa

– Escola Municipal Carmélia de Castro

– Escola Municipal Raphael Sanches

– Centro Municipal de Línguas

Conheça os candidatos por região, por ordem alfabética e com número de votação na urna eletrônica:

CONSELHO TUTELAR – REGIÃO SUL/OESTE

131 Aline Suzel Silva Marçal

132 Amanda Cristina da Silva Marrichi

123 Amanda Marques Barletta

133 Betania Cristina Rodrigues dos Santos

124 Bruna Migot

150 Claudia Kennya de Paulo Muciaronni

128 Elisangela Reis Brunelli Pereira

142 Giuliano D’onofrio da Conceição

116 Irene de Cassia Cavalcante

122 Jessica Cava Munhoz

117 Lilia Karolina Constantino Ricoy

115 Patrícia Chagas de Souza Ribeiro

104 Patrícia Sementille Viera Barreto

137 Priscila Cristina Pereira

126 Raquel Aparecida Rufino Barboza

118 Renato Rubens Sanches

108 Ricardo Vinicius Dantas

134 Sandra de Fátima dos Santos

CONSELHO TUTELAR – REGIÃO CENTRO/LESTE

147 Ailton Sebastião Cobra Filho

143 Cassiana Cristina de Souza

141 Edna Leite Ramos

125 Elton Crespin Silva Lemos

135 Flaviana Junqueira de Lima

140 Gabriela Reche Messias

103 João Batista Simões Junior

130 Katia Beatriz de Carvalho

105 Miriã Bastos Figueiredo de Oliveira

119 Patrick Figueiredo de Oliveira

106 Raquel de Almeida Guimarães

101 Rodes Damaris Zalazar

121 Sidnéia Araújo da Silva

102 Silvia Conceição Vieira Maia

129 Victor Lopes Pereira

127 Wellington Rufino Borges Junior