Copa Brasil de Cross Country em Poços de Caldas será seletiva para o Pan-Americano

A Copa Brasil Loterias Caixa de Cross Country-2024, que será disputada neste domingo (26/11) no Parque Ecológico Municipal Jardim Esperança, em Poços de Caldas, qualifica os quatro primeiros colocados das categorias adulta e sub-20 masculino e feminino, para o Campeonato Pan-Americano, que ainda não tem data e nem local definidos. O Pan definirá os representantes do Brasil para o Mundial de Cross Country de Belgrado, na Sérvia, no dia 30 de março.

O público poderá acompanhar as provas da Copa Brasil Loterias Caixa de Cross Country no Parque Ecológico Municipal Jardim Esperança, que fica ao lado do Aeroporto Municipal de Poços de Caldas. A entrada é livre, sem a necessidade de apresentação de ingressos.

Outra maneira de assistir à competição é pela TV Atletismo Brasil, por meio do YouTube da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), que transmitirá as nove provas do evento ao vivo.

Os 2 km feminino e masculino, provas que fecham o programa deste domingo, também definem representantes para o revezamento misto adulto para o Campeonato Pan-Americano. Serão convocados os três primeiros colocados de cada gênero para compor a equipe do Brasil, sendo os dois mais bem classificados, titulares e os terceiros, reservas. A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) ainda não recebeu o Manual Técnico e, por isso, os critérios poderão sofrer alterações.

Desta forma, as competições internacionais moverão os atletas neste domingo para buscar bons resultados. A paraibana Maria Lucineida Moreira (Pinheiros-SP) é a atual campeã sul-americana e pan-americana de cross e claro está entre as favoritas para a categoria adulta de 10 km, que abrirá a competição.

A atleta, que completará 22 anos na terça-feira (28/11), está bem e, segundo o treinador Clodoaldo Lopes do Carmo, “vai à Copa Brasil, visando se classificar para o Pan-Americano”.

Outro destaque é a baiana Núbia de Oliveira Silva (EAF Jaguarari-BA), aos 21 anos, que demonstrou muita regularidade na competição. Foi campeã adulta em 2021, em Cotia (SP), e terceira colocada em 2022, em Bragança Paulista (SP) e em 2023, em Serra (ES).

“O Cross Country é uma competição que me identifico muito, gosto de provas desafiadoras. Para esta Copa Brasil venho fazendo uma boa preparação, pois tenho o grande objetivo representar o Brasil novamente no Pan-Americano, onde fui vice-campeã em 2022”, comentou a atleta.

O potiguar Marciel Miranda de Almeida Silva (CARN-RN) é uma das atrações nos 10 km adulto. Aos 27 anos, o corredor foi vice-campeão em 2022, em Bragança, e em 2023, em Serra. “Estou bem preparado fisicamente. Acho que estou na melhor fase de minha carreira e quero obter meus melhores resultados, tanto no Cross Country como na minha estreia da Corrida de São Silvestre”, disse o atleta. “Venho passando uma temporada de treinamento na cidade mineira de Viçosa, seguindo as orientações do meu treinador Marcos Gomes da Silva.”

Estão inscritos, entre outras atrações, o baiano Fábio Jesus Correia (SPFC-SP), atual campeão da Copa Brasil; os mineiros Johnatas Oliveira Cruz (Praia Clube/Exército/Futel-MG) e Tatiele Roberta de Carvalho (Caldense-MG); Simone Ponte Ferraz (APA/SECEL Jaraguá do Sul-SC) e Mirelle Leite da Silva (AAPD-PE), que representaram o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago.

Além dos atletas federados – 392 no total, sendo 118 no feminino e 274 no masculino -, a competição terá a participação de 36 corredores avulsos pela quarta vez, como um meio de incentivar a prática esportiva e permitir o contato entre amadores e profissionais.

Os corredores disputarão as nove provas programadas num circuito de 2 km, totalmente gramado, sem obstáculos naturais, exatamente como ocorreu no Sul-Americano de Cross, em janeiro de 2023, disputado no mesmo local. A previsão de tempo para domingo é de temperaturas agradáveis para os atletas – variando de 13 a 25 graus -, com sol entre nuvens. À tarde, estão previstas chuvas.

Programação

7:00 – 10 km Feminino – Adulto

7:50 – 10 km Masculino – Adulto

8:40 – 6 km Masculino/Feminino – Livre/avulsos

9:30 – 8 km Masculino – Sub-20

10:10 – Cerimônia de Abertura

10:20 – 6 km Feminino – Sub-20

11:10 – 6 km Masculino – Sub-18

11:50 – 4 km Feminino – Sub-18

12:30 – 2 km Feminino – Adulto

12:40 – 2 km Masculino – Adulto

Mais informações sobre a competição

O Grupo Prevent Senior patrocina o atletismo brasileiro, oferece medicina esportiva de precisão e estilo de vida para os que se ligam no esporte e apoio às competições.

As Loterias Caixa são a patrocinadora máster do atletismo brasileiro.