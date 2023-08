Copa de Futsal Pré-Mirim Zona Sul começa hoje

Nesta segunda-feira (28), começa a 13ª edição da Copa de Futsal Pré-Mirim Zona Sul. A abertura vai ser às 19h, na Escola Municipal Doutor Pedro Afonso Junqueira, no Jardim Kennedy, com desfile das delegações dos times.

A copa vai reunir atletas mirins nascidos entre 2013 e 2015. Ao todo, são doze equipes, distribuídas em três grupos: A (Caldense, Bate Bola, Arena Primeiro Passo e Sest/Senat; B (Zico 10/Coopoços, URCP, CT Athenas/Tigres e Veterana; e C (FutPoços, Ousacs, Barcelona e Primeiro Passo).

O primeiro jogo ocorre às 19h30,com URCP e CT Atenas/Tigres. Às 20h20 é a vez de Zixo 10/Coopocos e Veterana. A tabela dos jogos pode ser acessada no link https://abre.ai/gAKb

A Copa de Futsal Pré-Mirim Zona Sul é realizada pela Secretaria de Esportes.

