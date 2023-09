Copa do Mundo de Parapente, patrocinada pela Alcoa, reunirá 125 atletas internacionais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Evento reúne atletas de quase 30 países e movimenta economia local

A Alcoa Poços de Caldas está patrocinando a Copa do Mundo de Parapente – Paragliding World Cup (PWC), que acontece entre os dias 23 e 30 de setembro, no Pico do Gavião, localizado em Andradas (MG), na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. A competição deve reunir 125 atletas de quase 30 países como Austrália, Colômbia, França, Japão e Estados Unidos.

De acordo com Luis Cruz, diretor presidente da Vetor Esportes, empresa responsável pela organização do evento, a PWC é realizada anualmente e está na 6ª etapa da turnê de 2023. Posteriormente, os melhores colocados da edição no Pico do Gavião irão disputar uma Super Final.

O evento é sancionado pela Federação Internacional de Aeroesportes (FAI) e já passou, este ano, por Turquia, Romênia, França e Espanha. Esta é a terceira vez que o Pico do Gavião sedia a Copa e, segundo Luis Cruz, os impactos econômicos e turísticos na cidade de Andradas são extremamente positivos. “Durante a semana e os dias que antecedem a competição, a rede hoteleira tem ocupação de 100%, impactando também o comércio de consumo, em especial os restaurantes”, destaca.

A Alcoa Poços de Caldas apoia atividades turísticas e geração de trabalho e renda nas comunidades em que tem operações, conforme reforça Fabio Martins, Diretor de Operações da empresa. “Temos plena consciência da importância destes investimentos para as cidades da nossa região, por isso, investimos e apoiamos ações como esta. Em 2022, por exemplo, viabilizamos o projeto Visite Caldas, para formação e capacitação de prestadores de serviços turísticos bem como a produção de material de divulgação sobre o município de Caldas (MG)”, relembra.

O diretor também pontua que a atuação junto à Andradas teve início há mais de 20 anos, beneficiando a comunidade local por meio da parceria com importantes organizações, como a Santa Casa, APAE, Caverna de Adulão, Lar da Criança Andradense, CACA, Lar Arco-Íris, entre outras escolas públicas que receberam investimentos financeiros e ações de voluntariado.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com quase 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio. Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de mineração de baixo impacto da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo. Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo. Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 30 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Serviço:

Programação da PWC:

Sábado (23/9) – Treino Livre

Domingo a sábado (24 a 30/9) – Competição com largada às 12h

Sábado (30/9) – Premiação

Taxa de visitação para visitantes R$15,00.