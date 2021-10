Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

COPOS DE ABOBRINHA & BANANA CARAMELADA COM SORVETE

INGREDIENTES DAS ABOBRINHAS

1 litro de molho de tomate

3 abobrinhas italianas tamanho médio

2 xícaras de chá de carne de frango picada miúdo

2 tomates maduros sem sementes picados

1 pimentão amarelo picado

1 xícara de chá de salsão picado

1 cebola picada

Sal, alho, pimenta, salsinha, azeite de oliva e parmesão ralado a gosto

PREPARO

Refogue alho e cebola em óleo, adicione o frango e os demais ingredientes, menos o molho de tomate e o queijo, tampe a caçarola e deixe cozinhar mexendo de vez em quando até a carne amaciar.

Corte as abobrinhas em toletes de cinco a seis centímetros retire parte dos miolos com auxílio de uma colher pequena, recheie cada uma com o frango refogado, arrume em pé em uma assadeira forrada com o molho de tomate, salpique parmesão sobre cada uma e asse em forno quente por quinze minutos.

Sirva as abobrinhas acompanhadas do arroz, tudo regado com azeite de oliva.

INGREDIENTES DO ARROZ COM LENTILHA

1 xícara de chá de lentilha cozida em água

2 xícaras de arroz cru

Um filete de óleo vegetal

Sal e alho a gosto e água para o cozimento

PREPARO

Refogue o arroz normalmente em óleo e alho, junte a lentilha já cozida cubra com água e cozinhe até o arroz amaciar.

INGREDIENTES BANANA CARAMELADA

4 bananas nanicas maduras cortadas ao meio nos dois sentidos

½ xícara de chá de açúcar cristal

4 bolas de sorvete de ameixa

Calda de ameixa, creme chantilly e castanha do Pará a gosto

PREPARO

Derreta o açúcar em fogo forte até o ponto de caramelo, banhe as bananas nesse caramelo que se forma, retire do fogo e sirva acompanhado de sorvete, chantilly, regado com calda de ameixa, salpicado com castanha moída.