Corpo de Bombeiros controla incêndio em residência no bairro Jardim Itamaraty II em Poços de Caldas

O Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado nesta terça-feira, 05, por volta das 19h30min, para atender a uma ocorrência de incêndio em uma residência localizada na rua Saulo Inácio de Carvalho, no bairro Jardim Itamaraty II.

Ao chegarem no local, os bombeiros constataram que as chamas estavam concentradas na sala de estar no pavimento térreo e em um dos quartos no pavimento superior. Imediatamente, foram implementadas duas linhas de combate ao fogo, resultando na extinção do incêndio.

A Defesa Civil de Poços de Caldas também foi acionada, e um engenheiro avaliou as condições da estrutura do imóvel, concluindo que não há risco à edificação.Não houve vítimas, sendo registrado apenas danos materiais. No momento do incidente, a residência estava relativamente desprovida de móveis.

As causas do incêndio permanecem desconhecidas, e a perícia técnica da Polícia Civil foi chamada para realizar os procedimentos habituais de investigação. Trata-se de uma residência de dois pavimentos, mas no momento do ocorrido, não havia ninguém presente.

A operação de combate ao incêndio consumiu aproximadamente 500 litros de água. As autoridades locais continuam investigando o incidente para esclarecer as circunstâncias que levaram ao sinistro.