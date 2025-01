Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Poços de Caldas se reúnem para planejar ações no período chuvoso

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta segunda-feira, 06, integrantes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em Poços de Caldas, se reuniram com o Secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana e o Assessor de Defesa Civil do município para discutir ações importantes para o período chuvoso. O encontro teve como principal objetivo o acompanhamento das medidas adotadas pela Defesa Civil Municipal, incluindo o monitoramento de áreas de risco e as ações de mitigação para enfrentar possíveis desastres naturais.

Durante a reunião, também foram alinhados aspectos do Plano de Contingência para chuvas intensas, com foco na preparação para alagamentos, deslizamentos e outros incidentes típicos dessa estação. A troca de informações entre as instituições reforçou a necessidade de uma atuação integrada para garantir a segurança da população e minimizar os impactos de eventos climáticos extremos.

A iniciativa faz parte de um esforço contínuo para aprimorar a prevenção e resposta a situações de emergência causadas pelas fortes chuvas, assegurando maior proteção aos cidadãos e à infraestrutura da cidade.