Corpo de Bombeiros lança concurso para alunos da rede municipal

A 1ª Companhia Independente de Bombeiros Militar de Poços de Caldas lançou o Concurso de Desenho e Poesia, destinado aos alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental das escolas da Rede Municipal de Ensino. As inscrições foram abertas nesta quarta-feira (8) e seguem até o dia 15 de junho.

A iniciativa visa fazer com que os estudantes conheçam os serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros à sociedade mineira, promovendo a cultura da prevenção de incêndios e acidentes junto ao público infantojuvenil.

O concurso será realizado em duas modalidades. Os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental podem participar na modalidade Desenho e os estudantes matriculados nas turmas de 6º ao 9º ano devem se inscrever na modalidade Poesia.

As inscrições vão até 15 de junho, nas próprias escolas. Os trabalhos selecionados pelas escolas deverão ser entregues até 17h do dia 24 de junho, no Protocolo da Secretaria Municipal de Educação, direcionados à sala 9 (Divisão de Projetos de Educação Complementar).

Os trabalhos em desenho ou poesia, de acordo com o ano escolar, podem abordar qualquer atividade do Corpo de Bombeiros nas áreas de busca, salvamento, resgate, prevenção de acidentes e afogamentos, por meio da utilização de seus recursos logísticos, humanos e outros, como aeronaves, viaturas, embarcações, cães, drones, etc.

Os trabalhos selecionados na primeira etapa, realizada nas próprias escolas, serão avaliados por uma Comissão Julgadora, composta por 4 profissionais da Educação e 4 Bombeiros Militares, que vai selecionar os 10 melhores desenhos e as 10 melhores poesias.

Premiação

Serão conferidos prêmios aos três primeiros classificados gerais de cada modalidade. O 1º lugar da Modalidade 1 (Desenho) será premiado com um vale compras no valor de R$ 300,00 e troféu. Já o primeiro lugar da Modalidade 2 (Poesia) será premiado com um curso de informática básico com duração de 15 meses e troféu. Os segundos colocados das duas modalidades serão premiados com um vale compras de R$ 200,00 e troféu e os terceiros colocados receberão um vale compras de R$ 150,00 e troféu. Os participantes do 4º ao 10º lugar receberão certificado de participação e medalha.

O resultado final será divulgado no dia 1º de julho de 2022. Os 10 melhores trabalhos de cada modalidade serão apresentados em solenidade no Palace Hotel, no dia 7 de julho, a partir das 10h.