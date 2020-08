Pai suspeito de abusar sexualmente da filha é preso em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com o apoio da Polícia Militar do Paraná, prendeu, nesta quarta-feira (26), um homem suspeito de cometer, em Poços de Caldas, no Sul de Minas, abusos sexuais contra a própria filha, de 10 anos de idade. Ele estava foragido desde a última semana.

A PCMG instaurou inquérito policial assim que tomou conhecimento do crime. Como o suspeito estava foragido, a Polícia Judiciária representou pela expedição de mandado de prisão, o que foi prontamente deferido pela Justiça.

As investigações apontaram que o suspeito estava se escondendo na cidade de Jataizinho, interior do estado do Paraná. A partir dessa informação, foi feito contato com as forças policiais daquela cidade e o homem foi preso pela Polícia Militar paranaense. O preso será encaminhado à cidade de Poços de Caldas.

Participaram dos trabalhos policiais o delegado Hernanni, a escrivã Leandra e os investigadores Paulo Silva e Marcos Paulo.

O crime

O caso gerou grande repercussão, pois o pai estaria abusando sexualmente da filha desde o último ano. A mãe da menina tomou conhecimento do fato por meio dos filhos, também crianças. Eles alegaram que o pai estaria apresentando comportamento estranho com a menina de 10 anos, filha mais velha do casal.

A partir disso, a mãe começou a questionar a vítima, que confirmou que vinha sendo molestada sexualmente desde 2019. À época, a Polícia Militar de Minas Gerais esteve na casa do suspeito para prendê-lo, mas o indivíduo conseguiu fugir.