Corrida do Sesc acontece no dia 06 de agosto

O Circuito Sesc de Corridas, organizado pelo Sesc em Minas, acontece em Poços de Caldas no dia 6 de agosto. O evento terá percursos de 2,5 km para caminhada e de 5 e 10 km para corrida. Além disso, haverá percursos de 100 a 500 metros, para crianças.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site www.circuitosesc.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 60 para o público geral, R$ 30 para comerciários e idosos, R$ 45 para conveniados, e R$ 15 e R$ 20 para crianças, além da doação de um quilo de alimento não perecível destinado ao Mesa Brasil Sesc.

A largada e a chegada da prova vão acontecer na avenida Sílvio Monteiro dos Santos, 3.600, Jardim América. A concentração para o evento está prevista para 6h30 e, largada, às 8h. A competição tem apoio da Prefeitura, Sindicomércio e Senac.

