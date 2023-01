Minas Gerais tem 216 municípios em situação de emergência por causa das chuvas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Chegou a 216 o número de municípios em situação de emergência por conta de ocorrências relacionadas às chuvas em Minas Gerais, conforme o boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) desta quarta-feira (11/1).

Em relação ao boletim anterior, mais de 80 municípios passaram a integrar a lista após as publicações dos decretos pelo Estado. De 21 de setembro de 2022, quando teve início o período chuvoso, até agora, Minas Gerais contabiliza 10.974 pessoas desalojadas, 1.974 desabrigadas e 21 mortes.

O último óbito confirmado foi de um jovem de 25 anos em Antônio Dias, no Vale do Rio Doce. No último domingo (8/1), choveu forte no distrito de Barra Alegre e pelo menos 50 casas foram inundadas.

Uma família que morava ao lado do Córrego da Onça foi surpreendida pelo transbordamento e o imóvel foi destruído. Os moradores foram arrastados pelas águas. Três foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros, mas o rapaz estava desaparecido.

Na noite dessa terça-feira (10/1), o corpo dele foi encontrado em um local conhecido como Prainha, no Rio Piracicaba, já no município de Coronel Fabriciano. O reconhecimento foi feito pela família e o corpo foi levado a uma unidade do Instituto Médico Legal (IML).