Covid: começa hoje (04) vacinação em idosos a partir de 85 anos

Poços recebeu na última terça-feira (02), 2.320 novas doses de vacina. Serão utilizadas para vacinação dos idosos com 85 anos ou mais e para ampliação da imunização dos trabalhadores de saúde com 40 anos ou mais.

“É com muito entusiasmo que anunciamos a chegada de mais doses da vacina, ainda mais que vacinaremos com totalidade os idosos com 85 anos ou mais, o que é muito importante, pois é nessa faixa etária que ocorre o maior número de internações e óbitos. Vale salientar que vacinaremos também os trabalhadores de saúde com 40 anos ou mais”, destacou o Secretário de Saúde Dr. Carlos Mosconi.

A vacinação para os idosos com 85 anos ou mais, acontecerá hoje (04) e amanhã (05), das 8h ás 17h, em modalidade Drive Thru no Complexo Cultural da Urca e nas 04 salas de vacina:

Para imunização dos idosos, solicitamos a apresentação do documento de identidade, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação.

Já para os idosos com 85 anos ou mais acamados, os responsáveis deverão procurar a Unidade de Saúde da Família mais próxima de sua residência para cadastro da vacinação, posteriormente sendo vacinados em sua própria casa.

Além dos idosos, serão vacinados também nesta quinta (04), trabalhadores de saúde com 40 anos ou mais que possuam vínculo empregatício ativo. Acontecerá exclusivamente na Sala de Vacina da Policlínica Central, na Av. Francisco Salles, S/N.

Cabe esclarecer que todos os trabalhadores da saúde serão contemplados com a vacina, entretanto a ampliação da cobertura desse público será gradativa, conforme disponibilidade das doses recebidas do Governo Estadual.

Segunda Dose de Vacinação dos Idosos com 90 anos ou mais

Os idosos vacinados nos dias 13,15,16 e 17 serão imunizados com a 2ª dose na modalidade Drive Thru, no Complexo Cultural da Urca, das 8h às 17h. Lembrando que para vacinação é necessário documento de identidade, CPF ou Cartão do SUS e Carteira de Vacinação. É importante ir com roupa que facilite a aplicação da vacina no braço.