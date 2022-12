CPI da Saúde – Câmara Municipal investiga irregularidades

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A CPI da Câmara Municipal de Poços de Caldas que investiga denúncias de irregularidades na saúde no município, ouviu na manhã de ontem, dia 13, a servidora Mariângela Tassinari, fiscal de um contrato de R$ 16 milhões com a empresa terceirizada Hygea. Durante o período em que esteve reunida com os vereadores que integram a CPI, Mariângela informou que não tinha conhecimento de que figurava como fiscal de contrato. Segundo a servidora, a informação chegou ao seu conhecimento após a publicação da informação nas redes sociais por um vereador. “Uma amiga viu e me enviou. Foi quando tomei conhecimento”, disse.

Após tomar ciência da situação, Mariângela disse ter se dirigido à Secretaria Municipal de Saúde onde recebeu a confirmação da informação. Ao questionar uma servidora comissionada sobre o fato, Mariângela ouviu que isso se deu por haver uma relação de confiança. O depoimento da servidora também chama a atenção por outro detalhe. No contrato com a Hygea, ela consta como fiscal a partir de 18 de março de 2022 – um dia depois ter se afastado do trabalho por problemas de saúde, inclusive, com internação em um hospital particular do município por quatro dias. Questionada pelo vereador Douglas Dofu (União Brasil) se teria um atestado que comprovasse a internação, ela respondeu que o mesmo já se encontra com o setor de Medicina do Trabalho da Prefeitura. Para o vereador Diney Lenon (PT), o fato de a servidora não saber que é fiscal do contrato, faz com que fique caracterizado a ausência de um.

Mariângela relatou ainda que as únicas assinaturas que lhe foram solicitadas nos últimos anos diziam respeito à confirmação ou não dos médicos da Hygea no local de trabalho e a quantidade de consultas de cada um durante o período em que atuou no Núcleo de Especialidades da COHAB. Quanto a esse fato, a servidora relatou que em um primeiro momento, relutou em assinar esses papéis, mas que foi questionada pelo então secretário adjunto de Saúde, Flavio Togni de Lima e Silva (PSDB). Por fim, acabou cedendo. Mariângela Tassinari é enfermeira, pós graduada em Ginecologia e Obstetrícia e Saúde Pública.