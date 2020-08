Criminosos assaltam estabelecimento e fazem mulher de refém em Andradas

Os assaltantes levaram um caminhão, computadores, impressora e pneus

Alice Dionisio | 10h24

Um estabelecimento de terraplanagem, de Andradas, foi assaltado esta manhã (28). Dois homens armados entraram no local e fizeram uma mulher de refém.

Segundo a Polícia Militar, as câmeras de segurança foram desativadas. Os criminosos levaram um caminhão, cinco pneus do mesmo veículo, dois computadores, uma impressora e dois aparelhos celulares. Eles tentaram fazer ligação direta em uma caminhonete, não conseguiram e apenas o painel ficou danificado.

A PM está em rastreamento dos suspeitos, mas até o momento eles não foram localizados.

