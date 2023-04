Curso de Relações Internacionais da PUC Minas Poços de Caldas realiza 6ª Jornada Temática

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Curso de Relações Internacionais da PUC Minas Poços de Caldas realiza, entre segunda-feira, 24 de abril, e quarta-feira, dia 26, a 6ª edição da Jornada Temática de RI, com o tema Os desafios da nova política externa brasileira. O evento é composto por palestras, mesas de debate e minicursos que abordam questões relevantes para o Brasil, o mundo e as relações diplomáticas na atualidade.

Entre os destaques da programação, estão as palestras de abertura e encerramento da edição. Na segunda-feira, às 10h40, o Prof. Dawisson Belém Lopes, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), falará sobre o tema A plausibilidade da mudança radical na política exterior brasileira. Na quarta-feira, às 13h30, o Prof. Lucas Leite, da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), discutirá a questão Uma nova equidistância pragmática? As perspectivas da PEB para as grandes potências. Ambos os eventos ocorrerão no Auditório 2 e são abertos a todos os interessados.

Há ainda atividades exclusivas para alunos do Curso de Relações Internacionais e outras que são abertas a acadêmicos de outras áreas do conhecimento. Diplomacia corporativa, operações de paz da Organização das Nações Unidas (ONU), desenvolvimento do olhar científico sobre questões humanitárias e análises de governos são alguns dos temas que serão abordados nos minicursos e mesas de debate. Nos casos em que é necessário fazer inscrição, o processo é feito pelo Portal do Aluno. A certificação e a garantia de vaga estão condicionadas à inscrição prévia.

A 6ª Jornada Temática de Relações Internacionais integra a programação das disciplinas de Seminários. A programação completa está disponível no perfil do Curso no Instagram: @ripucpocos.

Fonte: Assessoria de Imprensa PUC Minas

Beatriz Aquino