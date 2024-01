Defesa Civil alerta para cuidados em rios e cachoeiras durante o período chuvoso em Minas Gerais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com a chegada oficial do verão, o Estado de Minas Gerais se prepara para enfrentar o período mais chuvoso do ano. Enquanto as temperaturas elevadas convidam as pessoas a procurar rios e cachoeiras para se refrescar, a Defesa Civil emite um alerta enfatizando a necessidade de precaução.

O período chuvoso, característico do verão, traz consigo não apenas a beleza das chuvas refrescantes, mas também desafios significativos, especialmente para aqueles que buscam aventuras em ambientes aquáticos. A Defesa Civil do Estado de Minas Gerais destaca a importância de evitar a visitação a rios e cachoeiras em dias chuvosos.

Segundo dados da Defesa Civil referentes ao período entre 2022 e 2023, Minas Gerais registrou 22 mortes em decorrência de eventos relacionados à chuva. Além disso, houve 227 casos de afogamentos com óbito apenas nos primeiros nove meses de 2023. Estes números indicam a necessidade de conscientização sobre os perigos associados ao contato com corpos d’água durante o período de chuvas intensas.

A principal preocupação recai sobre o rápido aumento do nível da água em rios e cachoeiras, o que pode surpreender os banhistas e resultar em situações perigosas. A Defesa Civil recomenda que as pessoas estejam atentas à previsão do tempo antes de planejar atividades em ambientes aquáticos e evitem esses locais nos dias chuvosos.

Para aqueles que se encontram na área urbana e são surpreendidos por tempestades, Mauro Barbosa, coordenador da Defesa Civil, oferece orientações importantes. “A primeira dica é procurar um abrigo, principalmente em casos de descargas elétricas, como raios. Busque sempre um local seguro, onde não haja riscos de inundação ou desabamento. Se estiver na rua, é recomendável procurar abrigo em estabelecimentos comerciais ou outros locais seguros e permanecer lá até que a situação se acalme.”

A Defesa Civil também disponibiliza um serviço de alerta via SMS. Os interessados podem receber informações e alerta enviando seu CEP para o número 40199. Em situações de urgência, os telefones para acionar a Defesa Civil são: 193, 199, 153 ou o 3697-2266.

A conscientização e o respeito às orientações da Defesa Civil são essenciais para garantir a segurança da população durante o período chuvoso. Ao adotar medidas preventivas e ficar atento às condições climáticas, os cidadãos contribuem significativamente para a redução de incidentes e preservação de vidas.