Grupo Guaimbê se apresenta nesta quarta-feira no JulhoFest

O grupo poços-caldense Guaimbê se apresenta nesta quarta-feira (20), às 20h30, na Praça Dom Pedro II (Praça dos Macacos), dentro da programação do Julho Fest.

Formado por Aluísio Cavalcante, Flávio Danza, Rodrigo Mendonça e Leo Brasileiro, o Guaimbê foi um dos vencedores do Prêmio de Música das Minas Gerais e lançou, no final de 2021, seu primeiro disco com canções autorais, também já premiadas em diversos festivais brasileiros.

O show do Julho Fest faz referência aos diversos sotaques presentes na música popular brasileira e traz releituras carregadas de personalidades para obras de Douglas Germano, Moraes Moreira, Gilberto Gil, Quinteto Violado, Roberto Mendes e Dominguinhos, além das canções que fazem parte do disco de estreia, Mar de Algaroba. Sobem ao palco junto com o quarteto, o baterista Eduardo Sueitt e o contrabaixista Mário Clidão.