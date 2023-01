Defesa Civil emite alerta para grande volume de chuva nos próximos dias

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas está intensificando o trabalho de limpeza e atendimento a ocorrências causadas pela chuva.

Segundo Mauro Barbosa, coordenador da Defesa Civil de Poços de Caldas, um alerta foi emitido para o Estado informando que estamos no auge do período chuvoso e os modelos meteorológicos demonstram a previsão de chuvas intensas a partir desta quinta-feira(05) até domingo, sendo que, em alguns pontos do Estado, podem ultrapassar 150 mm.

O solo já se apresenta saturado em todo o Estado e tende a ocorrer movimentações de massa, podendo causar o colapso de estruturas.

As equipes da Prefeitura Municipal estão trabalhando em várias frentes, em ações de limpeza e retirada de árvores, identificação de danos e reparos, uma ação conjunta entre as secretárias de Obras, Serviços Públicos, DMAE, DME e Defesa Social.

Os serviços de limpeza incluem desobstrução de vias, com a retirada de lama e entulhos e limpeza dos bueiros entupidos devido à grande quantidade de rejeitos, galhos e sujeiras, trazidos pela água.

Até o momento são 27 pessoas desalojadas e nenhuma desabrigada. A secretária de Promoção Social informa que duas casas foram destelhadas e encaminhadas para o SOS Construção.

Devido a este momento mais delicado do período chuvoso, a orientação é para que as pessoas evitem trafegar em áreas de risco, seja a pé ou nos veículos, em razão da força que as chuvas podem exercer.

O risco geológico acarreta desabamentos e deslizamentos de encostas no estado, o que também é uma preocupação devido ao encharcamento do solo.

Em alguns locais, a instabilidade pode causar sérios danos a residências, reforçando a necessidade de atenção dos moradores aos sinais de colapso como:

Rachaduras e frestas em muros;

Estufamento e frestas em piso;

Janelas e portas com dificuldade de fechamento

Árvores e postes com inclinação a normal;

O recomendável é que, ao notarem os sinais, os moradores saiam imediatamente das residências e busquem abrigo em casas de parentes e amigos, além de acionar a Defesa (153), o Corpo de Bombeiros (193) ou a Polícia Militar (190).