Defesa Social realiza ações em Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Defesa Social por meio da Guarda Civil Municipal e Departamento de Trânsito, realizou ações para a manutenção da segurança e ordem pública na cidade.

Durante a madrugada desta quita-feira(22), a Central de Operações da Guarda Civil foi alertada por cidadãos preocupados sobre um furto em andamento. Indivíduos estavam sendo observados retirando cabos de energia de um imóvel localizado na Avenida Mansur Frayha. Uma equipe da Guarda Civil prontamente se dirigiu ao local, onde flagrou dois homens em plena ação de corte da fiação de uma caixa de energia, com um deles dentro do equipamento.

Os suspeitos, identificados como moradores em situação de rua de 23 e 33 anos, foram detidos em flagrante. Na abordagem, foram encontrados com eles diversos objetos utilizados no furto, incluindo duas facas serrilhadas, uma tesoura, uma chave de boca, uma chave allen e dois objetos pontiagudos. Após a detenção, os indivíduos foram conduzidos à UPA para exame e posteriormente à delegacia para as providências legais necessárias.

Já durante a tarde de quarta-feira(21), a Guarda Civil Municipal, em colaboração com o Departamento Municipal de Trânsito, organizou uma operação conjunta voltada para a segurança dos espaços públicos, especialmente na área central e zona oeste da cidade. Durante a operação, várias abordagens foram realizadas com base em suspeitas fundamentadas. Em um dos casos, um motorista tentou fugir ao notar a aproximação das viaturas perto de uma área conhecida pelo comércio de entorpecentes. Apesar de não serem encontrados itens ilícitos no veículo, este foi removido para o pátio credenciado devido ao atraso no licenciamento do ano de 2021, e o condutor foi liberado.

Para o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, essas ações refletem o esforço contínuo e integrado das forças de segurança de Poços de Caldas para garantir a tranquilidade e a segurança da população. Mediante operações estratégicas e da rápida resposta a denúncias, a Guarda Civil Municipal e seus parceiros demonstram seu compromisso em manter a cidade um lugar seguro para todos.