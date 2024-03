Deputado Cassio Soares destina emenda de R$ 1 milhão para a Santa Casa de Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta sexta-feira, 01, a Santa casa de Poços de Caldas recebeu a visita do deputado estadual Cassio Soares (PSD) que anunciou uma emenda parlamentar destinada ao Hospital no valor de R$1 milhão, sendo R$ 500 mil para custeio e R$ 500 mil destinada à compra de equipamentos para a Irmandade.

Foi realizado um pequeno ato no Hospital para o anúncio da emenda, seguido de coffee break, que, além do deputado, contou com a presença do prefeito Sérgio Azevedo, do secretário de Saúde Thiago Mariano, do secretário adjunto de saúde, Carlos Almeida, do secretário de Governo, Paulo Ney de Castro Júnior, do secretário de Comunicação, Donizete Albino e dos vereadores Lucas Arruda, Thiago Braz e Regina Cioffi. Além da diretoria da Santa Casa e seus funcionários.

O deputado Cassio Soares explicou o porquê de, mesmo ele sendo um deputado da cidade de Passos, decidiu encaminhar uma emenda para a Santa Casa de Poços. “Poços de Caldas é uma das cidades mais importantes do nosso estado de Minas Gerais, especialmente para o nosso Sul de Minas. Poços, historicamente, sempre teve seus representantes estaduais, federais, mas, infelizmente, falo de todo o coração, na última eleição deixou de eleger representantes. Eu, como deputado da cidade de Passos, deputado do Sul de Minas, procurei oferecer o meu trabalho para trazer soluções para Poços de Caldas. Eu tenho uma relação com os vereadores Lucas Arruda e Thiago Braz, com o ex vice-prefeito Flávio Faria, tenho tido contato com o prefeito Sérgio e a minha intenção é apenas fazer o meu papel de representante trazendo soluções para os problemas da cidade”, afirmou o deputado.

Cassio explica também o porquê dele destinar R$500 mil para custeio e outros R$500 mil para a compra de equipamentos. “Eu conversei muito com o vice-provedor Marcos de Carvalho Dias para saber quais eram as dificuldades que a Santa Casa de Poços enfrentava e ele me dizia que o custeio era um problema muito grande. Neste sentido eu estou destinando R$500 mil para custeios das atividades, dos procedimentos de saúde e outros R$500 mil para a compra de equipamentos, mobiliários, aparelhos importantes para um bom atendimento para os pacientes, totalizando R$1 milhão, que é a emenda parlamentar que eu estou destinando”, completa Cassio Soares.

O vice-provedor da Santa Casa, Marcos de Carvalho Dias, destaca que essa emenda é a maior emenda que o Hospital já recebeu de um parlamentar. “Nunca recebemos uma emenda no valor de R$1 milhão como essa que foi anunciada agora. Importante que R$500 mil vem para custeio do Hospital e outros R$500 mil para equipamentos. É uma alegria receber essa verba porque ajuda demais. A Santa Casa é uma empresa que presta 93% do seu serviço ao SUS, portanto não é bem remunerada como deveria. Sempre correndo atrás de verbas como essa que está sendo beneficiada hoje e outras, em que a população também vai ter a oportunidade de nos ajudar, como é o caso do Santa Força, onde estamos pedindo que cada poços-caldense contribua com um valor qualquer que ele preferir na conta de luz e o DME vai repassar esse valor para Santa Casa”, conta Marcos.

O prefeito Sérgio Azevedo (PSDB) destacou a importância desse investimento de R$ 1 milhão na Saúde de Poços e lembrou do bom momento que vive a Saúde do Município, com programas do Governo Estadual, como o Valora Minas e o próprio Fila Zero da Secretaria Municipal de Saúde, que zerou a fila de cirurgias represadas desde a pandemia e se tornou referência em todo o Brasil.

“Agradecemos aqui ao deputado Cassio Soares, que nem é da nossa cidade, é da região e fez questão de ajudar. Outras emendas são bem vindas, para que a gente possa estar sempre melhorando a Saúde de Poços e a Santa Casa, que na verdade é um hospital regional, para que ela possa prestar um serviço cada vez melhor”, disse o prefeito.

A relação do deputado Cassio Soares com Poços de Caldas foi estreitada pela atuação dos vereadores Lucas Arruda (Rede) e Thiago Braz (Rede) que estiveram no evento e comemoraram a destinação de uma verba tão substancial para a Santa Casa.

“Nós temos uma parceria com o deputado Cassio Soares já há alguns anos e ele tem feito alguns investimentos aqui no Município. Agora anunciou essa emenda de R$1 milhão para a Santa Casa e a gente agradece, porque saúde é prioridade e, no que depender de nós na Câmara Municipal, esse sempre vai ser nosso foco”, falou Lucas Arruda.

“Desde 2021 a gente estreitou essa relação e desde então ele enviou emendas para algumas instituições da cidade e agora vem com essa emenda importante de R$1 milhão para a Santa Casa de Poços de Caldas. Além dessas emendas, nós batalhamos por outras e esperamos novos anúncios no decorrer do ano”, completa Thiago Braz.