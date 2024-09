Desfile de 7 de setembro terá a participação de 47 agremiações

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No sábado, 7 de setembro, feriado da Independência, Poços de Caldas realiza o desfile cívico alusivo à data, a partir das 8h, na Praça Pedro Sanches. Neste ano, serão 47 agremiações participantes, entre escolas, forças de segurança, grupos, clubes, fundações e órgãos públicos.

O hasteamento das bandeiras do Brasil, do estado de Minas Gerais e do município de Poços de Caldas está marcado para 8h. O Hino Nacional Brasileiro será executado pela Banda da Polícia Militar, enquanto o Hino da Independência estará sob a responsabilidade da Banda Maestro Azevedo. O pronunciamento do prefeito será às 8h15, seguido pelo desfile. Já o arriamento das bandeiras está marcado para 18h.

Confira a ordem do desfile:

01 TIRO DE GUERRA 04/21

02 POLÍCIA MILITAR

03 CORPO DE BOMBEIROS

04 PRF/ RECEITA FEDERAL

05 POLÍCIA CIVIL

06 POLÍCIA PENAL

07 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL – GUARDA CIVIL MUNICIPAL

08 SAMU 192

09 DME – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ELETRICIDADE

10 DMAE – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

11 100 MG GRUPO DE ESCOTEIROS 1º CENTENÁRIO DE POÇOS DE CALDAS

12 103 MG GRUPO DE ESCOTEIROS PINHEIROS

13 ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – JOSÉ VASQUES FILHO – APAE E

ASSOCIAÇÃO CANDEIAS DE CAPOEIRA

14 ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES FÍSICOS DE POÇOS DE CALDAS – ADEFIP

15 GIDEÕES MIRIM – IGREJA METODISTA

16 VIVA LA VIDA TERAPIAS ASSISTIDAS POR CAVALOS E CACHORROS

17 ESCOLA PROFISSIONAL DOM BOSCO

18 BIEN HOO SHAAOLIN KUNG FU / COOPOÇOS

19 ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINHEIRO

20 ESCOLA MUNICIPAL DR. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA

21 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTÔNIO SÉRGIO TEIXEIRA

22 ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA MASSA

23 PROGRAMA MUNICIPAL DA JUVENTUDE – PMJ E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

24 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR FRAYHA

25 ESCOLA MUNICIPAL LIONS CLUB CENTRO

26 COLÉGIO PIO XII

27 ESCOLA MUNICIPAL WILSON HEDY MOLINARI

28 ESCOLA MUNICIPAL MARIA OVÍDIA JUNQUEIRA

29 ESCOLA MUNICIPAL VITALINA ROSSI

30 COLÉGIO PELICANO

31 ORDEM INTERNACIONAL ARCO ÍRIS

32 CAPÍTULO POÇOS DE CALDAS Nº 182 / ORDEM DEMOLAY

33 ESCOLA MUNICIPAL DR. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA

34 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JÚLIO BONAZZI

35 ESCOLA MUNICIPAL ALVINO HOSKEN DE OLIVEIRA

36 COLÉGIO SETE DE SETEMBRO

37 ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE WASHINGTON LUÍS

38 ESCOLA MUNICIPAL DONA MARIQUINHAS BROCHADO

39 ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ARLINDO PEREIRA

40 COLÉGIO MUNICIPAL DR. JOSÉ VARGAS DE SOUZA

41 ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAPHAEL SANTOS NETTO

42 ESCOLA MUNICIPAL IRMÃO JOSÉ GREGÓRIO

43 ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AVELINO DE MELO

44 INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS – IFSULDEMINAS

45 SEST SENAT – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

46 CLUBE DO FUSCA

47 BMX POÇOS CLUBE