Desligamentos programados de energia elétrica

A DMED fará interrupção do fornecimento de energia elétrica nesta semana para permitir serviços de melhoria na rede elétrica. Confira os locais e horários:

28/01/2024 – Centro

9h às 11h, rua Pernambuco.

28/01/2024 – Bairro Vila Cruz

13h às 15h, ruas Gama Cruz e Nico Duarte

29/01/2024 – Bairro Jardim Esmeralda

11h às 16h, ruas Cora Coralina, Frei Cristovão Figueiredo e Professora Vânia Lúcia Baldini.

30/01 – Bairro São Bento

9h às 13h, ruas Filomena Acconcia Togni, Jadir Vieira e Murilo Braga.

