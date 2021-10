Dia Mundial do Idoso | Prefeitura amplia em 50% as vagas no CIADI

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas ampliou de 40 para 60 (50% à mais) a quantidade de pessoas atendidas no Ciadi – Centro Integrado de Atendimento Diurno ao Idoso. O acesso ao único centro-dia de atendimento aos idosos gratuito do município é proporcionado pela Secretaria Municipal de Promoção Social, por meio de parceria com a AMAS – Ação Metodista de Assistência Social, da Igreja Metodista.

O anúncio foi feito, na manhã desta sexta-feira (1º de outubro) ‘Dia do Idoso’, pelo secretário, Carlos Eduardo Almeida. A cerimônia que vai oficializar a parceria com a AMAS, que possibilitará a ampliação de vagas para idosos, será nesta sexta, às 15h, na sede do Ciadi, localizado à av. Alemanha, 15, no bairro Parque das Nações, na zona sul da cidade.

O projeto desenvolvido pela Secretaria, em parceria com a AMAS, busca oferecer maior qualidade de vida ao idoso. Com uma equipe multidisciplinar, o Ciadi promove atividades como caminhada, dia da beleza, aniversários etc. O local também oferece sessões de fisioterapia, terapia ocupacional, acompanhamento psicológico e alimentação. O serviço é alinhado aos atendimentos nos CRAS, responsáveis por encaminhar os idosos, inscritos no CadÙnico.

Carlos Almeida avalia como muito importante a decisão do prefeito, Sérgio Azevedo, em ampliar as vagas no Ciadi, porque com base nas projeções do IBGE, Poços possui população de cerca de 13%, índice maior que a média nacional. Segundo o secretário, a atual administração tem se esforçado para resolver as demandas das pessoas com idade acima de 60 anos. “Isso tem sido feito com apoio de outras pastas como a Saúde, Esportes, Cultura e também órgãos como o Jardim Botânico”, acrescentou o secretário.

Almeida cita, ainda, as parcerias da prefeitura com quatro instituições de longa permanência (asilos) onde vivem mais de 200 pessoas: Lar dos Velhinhos, 40 idosos; Elvira Dias, 40; Damas de Caridade, 35; e Vinha do Senhor, 30 idosos. O secretário lembra, também, que existem grupos de convivência em todos os Cras, que contam cada qual com 30 participantes em média.

De acordo com Almeida, Poços possui um Conselho Municipal do Idoso atuante, que participa de todas as iniciativas da Secretaria. “O Conselho possui status consultivo e deliberativo e é de extrema importância, pois norteia as prioridades das políticas públicas a serem implantadas no município, participando inclusive da construção do orçamento.

Fundo do Idoso

O Fundo Municipal do Idoso superou em 2021 todas as expectativas e cresceu 54%, com quase R$ 250 mil destinações do Imposto de Renda Solidário. Estes recursos serão utilizados em iniciativas e políticas para os idosos. Para os interessados já encontra-se aberto o edital para a inscrição de projetos nesta área.

A Secretaria Municipal de Promoção Social e da Receita Federal estimavam para 2021 aumento na casa de 30%, em doações para o Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e ao Fundo Municipal do Idoso.

Volta às atividades

As atividades destinadas pela prefeitura aos idosos, que ficaram suspensas por longo período em razão da pandemia da covid-19, aos poucos voltam ao ritmo normal. Carlos Almeida informa, que alguns projetos já foram retomados no final de agosto e esta semana reiniciaram os encontros dos grupos de convivência nos CRAS.