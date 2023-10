Dia Nacional da Saúde Bucal chama a atenção para a importância do cuidado com a boca e os dentes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A saúde bucal deve ser levada a sério. A higiene correta diminui o risco de desenvolvimento de problemas e evita doenças como cárie e, até mesmo, câncer de boca. Para enfatizar a importância dos cuidados, 25 de outubro foi instituído como o Dia Nacional da Saúde Bucal. A data busca conscientizar a todos sobre a necessidade de prevenção das doenças por meio de uma higiene correta e acesso aos serviços e às ações de saúde bucal.

“A boca desempenha funções importantíssimas na nossa vida. Por meio dela, a gente fala, come, canta, beija e sorri. Os cuidados com a saúde bucal repercutem na saúde das pessoas como um todo e ajudam a garantir uma boa qualidade de vida. Os bons hábitos para preservar a saúde bucal, como a escovação correta dos dentes e da língua, uso diário do fio dental e ter uma dieta balanceada, com consumo mais racional de açúcar, são grandes aliados”, explica Jacqueline Silva Santos, coordenadora de Saúde Bucal da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

Ela destaca que todas as doenças e agravos bucais podem ser diagnosticadas e tratadas no Sistema Único de Saúde (SUS), desde problemas como cárie dentária até deformidade craniofacial e câncer bucal.

Para fortalecer os serviços na atenção especializada ambulatorial e hospitalar da saúde bucal, nos anos de 2022 e 2023, a SES-MG investiu mais de R$ 110 milhões.

Rede de atenção

O estado possui uma Rede de Atenção à Saúde Bucal, que oferta serviços e ações na Atenção Primária, na Atenção Ambulatorial Especializada e, até mesmo, na Atenção Hospitalar. Para ter acesso aos serviços, o usuário deve procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) mais próximas de casa. Nas UBS são realizadas ações de promoção da saúde bucal, a prevenção de agravos e doenças bucais, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde bucal.

São muitos os sinais e sintomas de algum problema na boca. Os principais são: dor, dentes com mobilidade, sangramento, cavidades ou manchas nos dentes e alguma lesão na boca que não desaparece em até 15 dias, que pode ser uma lesão de câncer bucal.

“Ao perceber qualquer alteração na boca, dentes e gengivas, a população deve procurar a equipe de saúde bucal da UBS mais próxima de casa”, alerta a coordenadora.

Serviços

A equipe de saúde bucal das UBS ao receber o paciente faz o acolhimento, a avaliação das necessidades em saúde bucal apresentadas pela pessoa e, em seguida, agenda o atendimento. Caso seja necessário, ela poderá ser referenciada para os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), para os Serviços de Reabilitação Protética ou para o Atendimento Hospitalar, a depender do caso clínico.

Nos CEO são oferecidos serviços de endodontia, periodontia, cirurgia, estomatologia e atendimento de pessoas com necessidades especiais. De janeiro de 2022 a agosto de 2023, Minas Gerais realizou 79.534 tratamentos endodônticos (tratamento de canal) nos serviços especializados.

Já na Atenção Hospitalar, os pacientes têm acesso a procedimentos que demandam anestesia geral ou sedação, para que o atendimento odontológico possa ser realizado, e odontologia hospitalar para os pacientes internados.

“Alguns grupos populacionais devem ter seu atendimento priorizado, como é o caso das gestantes, crianças, pessoas com deficiência ou necessidades especiais, pessoas acamadas, diabéticas, aquelas com diagnóstico de câncer em qualquer parte do corpo e as pessoas com sistema imunológico comprometido”, salienta Jacqueline Silva Santos.

Próteses dentárias

A Rede conta ainda com os serviços de reabilitação dentária protética para o atendimento das pessoas que perderam um ou mais dentes. A equipe de saúde bucal da Atenção Primária à Saúde (APS) identifica os casos e encaminha à reabilitação.

Entre os anos de 2018 a 2022, foram produzidas 378.254 próteses dentárias para a população em todo o estado.

