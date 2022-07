Conservatório prorroga recadastramento da fila de espera

O Conservatório Musical Antônio Ferrucio Viviani comunica que o prazo para recadastramento dos interessados inscritos em fila de espera foi prorrogado até o dia 8 de julho de 2022, sexta-feira. O recadastramento deve ser realizado presencialmente, no horário das 7h30 às 19h30, na Rua Paraíba, 616 – Centro.

Cabe destacar que o recadastramento da fila de espera é um requisito obrigatório realizado regularmente desde 2017, sempre no mês de junho de cada ano, tendo como finalidade a atualização de dados dos candidatos, bem como o controle da alta demanda de inscritos que concorrem a uma vaga nos cursos do Conservatório Musical.

É importante ressaltar que o candidato que descumprir tal requisito estará automaticamente DESCLASSIFICADO, sendo, portanto, excluído da fila para os anos letivos de 2022/2023. Novas inscrições serão realizadas somente a partir da primeira semana de agosto de 2022.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.