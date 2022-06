Infectologista alerta sobre a importância da vacina contra a gripe

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tosse seca, dor de cabeça, mal estar e coriza são os principais sintomas da gripe. Com fácil propagação, o vírus influenza pode apresentar complicações no sistema respiratório, principalmente nos dias mais frios do ano, que podem levar desde a internação até a morte. Uma das principais formas de evitar a doença é a imunização.

De acordo com o Ministério da Saúde, a cobertura vacinal contra a gripe atingiu 44% até o início do mês de junho. O médico infectologista da Unimed Poços de Caldas, Mário Krugner, alerta sobre a importância da vacinação. “Ainda estamos vivendo um momento de pandemia e é inegável o papel fundamental da imunização. Por isso, independente da idade, pedimos que todas as pessoas estejam atentas ao calendário vacinal. Prevenir é sempre o melhor remédio” explica, Krugner.

Com a possibilidade de circulação dos dois vírus, influenza e covid-19, é hora de ter atenção redobrada com as pessoas mais vulneráveis a essas doenças. Além de reduzir os casos da gripe, a vacina previne hospitalizações, mortes e consultas ambulatoriais, além de diminuir a sobrecarga nos serviços de saúde.

VACINAÇÃO

Para estar sempre protegido é preciso se vacinar anualmente. Dois motivos explicam isso: a duração da vacina – de 10 a 12 meses – e as mutações do vírus.

A Unimed Poços de Caldas oferece aos clientes e particulares o imunizante tetravalente, que garante maior proteção, pois previne contra quatro cepas da influenza. A compra da dose é feita na Farmácia Unimed e a aplicação ocorre no Espaço Viver Bem, ambos localizados na Avenida Gentil Messia Kitate, 217 – Vila Cruz.

PREVENÇÃO

Além do imunizante, algumas medidas preventivas podem ser adotadas no dia a dia, com o objetivo de evitar a doença. São elas: lavar sempre as mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para limpar o nariz, cobrir a boca ao espirrar, não compartilhar objetos pessoais (como copos e garrafas), evitar locais fechados, entre outros.

COVID-19

O Ministério da Saúde do Brasil garante que a vacina da gripe e da Covid-19 podem ser aplicadas no mesmo dia, desde que em grupos musculares diferentes, não havendo interferência na eficácia das vacinas. Caso a pessoa apresente sintomas gripais é aconselhado esperar o desaparecimento dos sintomas antes de fazer a vacinação.