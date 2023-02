Ex-Secretária Adjunta de Saúde assume diretoria de Serviços Termais de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

O Departamento de Serviços Termais da Secretaria Municipal de Turismo tem nova diretora. A enfermeira e servidora Rosilene de Oliveira Faria, com vasta experiência na administração pública atuando na Secretaria Municipal de Saúde, assumiu o cargo na última quarta-feira (16).

Rosilene Faria é natural da cidade de Barbacena/MG e reside em Poços de Caldas há 31 anos. Em 2006, graduou-se em Enfermagem pela Universidade José do Rosário Vellano. Em 2015, tornou-se Mestre em Terapia Intensiva. Possui MBA em Gestão Avançada de Pessoas, com especialidades em: Urgência e Emergência, Oncologia em Clínica Médica e Cirúrgica, em Gestão Municipal do SUS e Educação na Saúde para Preceptores no SUS.

Atuante na área da saúde, é inspetora de Estabelecimentos Fabricantes de Produtos para Saúde/ANVISA, tendo atuado também no Comitê Extraordinário Covid-19. Servidora pública de carreira desde 1996, Rosilene Faria iniciou sua vida profissional na chamada “assistência beira leito” e, há 13 anos, ocupa cargos em gestões na administração pública municipal.

Serviços termais

Na última quarta-feira (15), a nova diretora foi recebida pelo secretário municipal de Turismo, Ricardo Fonseca, e pela chefe de Serviços Termais, Sharlene de Moraes, no Balneário Mário Mourão.

“Sem dúvida, é uma honra para a Secretaria de Turismo e um enorme ganho para o termalismo local poder contar com o trabalho de excelência da Rosilene de Faria, que agora será dedicado aos serviços termais da cidade, com toda a sua expertise técnica e administrativa”, destaca o secretário municipal de Turismo, Ricardo Fonseca.

No município, o Departamento de Serviços Termais administra o Balneário Mário Mourão, que oferece uma série de serviços aos poços-caldenses e turistas, mantendo a cidade como referência em termalismo. “Sem dúvida, será um grande desafio atuar junto ao Departamento de Serviços Termais, integrando e articulando cada vez mais as ações entre Turismo e Saúde, sempre no sentido de potencializar o termalismo”, ressalta a nova diretora, Rosilene de Faria.

Balneário Mário Mourão

Localizado na Praça Dom Pedro II (Praça dos Macacos), atualmente o balneário Mário Mourão oferece banhos, drenagem linfática e massagens, entre outros serviços. Os agendamentos podem ser feitos pelo telefone 3697-2316.

Fundado em 1896, o Mário Mourão é um dos estabelecimentos termais mais antigos do país. A água utilizada nos banhos sai diretamente da fonte a uma temperatura de 39 graus e chega nas banheiras entre 37 e 38 graus. Os benefícios para quem se banha em suas águas são inúmeros: ação sedativa, descongestionante, relaxante, analgésica e vasodilatora.