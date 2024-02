Diesel tem queda no preço; gasolina e álcool sobem

O Procon divulgou uma nova pesquisa de preço dos combustíveis. Ela foi realizada entre os dias 1º e 3 deste mês. De acordo com o levantamento, a gasolina teve uma pequena alta de R$ 1,12%. Já o etanol também subiu 1,23% e, e a gasolina aditivada, 1,29%.

Os preços do diesel comum e do diesel S10, no entanto, caíram, respectivamente, 0,69% e 0,84%.

A gasolina pode ser encontrada tanto por R$ 5,01 (comum) quanto por R$ 6,14 (aditivada).

O etanol variou entre R$ 2,99 e R$ 3,87, a maior variação entre os combustíveis. O preço do diesel variou de R$ 5,59 (comum) e R$ 6,69 (S10).

Ao todo, foram pesquisados 33 postos da cidade. Acesse a pesquisa completa abaixo.

COMBUSTIVEIS-FEVEREIRO-2024

