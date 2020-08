DMAE lança aplicativo “Mais Água” para facilitar atendimento

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Serviços poderão ser solicitados virtualmente pelos usuários

Os usuários do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) não precisam mais se deslocar para o setor comercial da autarquia para solicitação de diversos serviços, pois podem contar com o aplicativo “Mais Água” onde é possível ter acesso às contas de água (pagas, a pagar e segunda via), além de solicitações de diversos serviços, e ainda, informações da autarquia específicas para determinada região da cidade, como a realização de algum serviço ou possibilidade de desabastecimento. Além do aplicativo, o site do DMAE também já permite o acesso virtual a diversos serviços no campo “Agencia Virtual”.

Como baixar

Entre na loja de Aplicativos do seu dispositivo móvel (Play Store ou Apple Store), digite “Mais Água” e clique em Instalar.

Ao concluir o Download do aplicativo, entre e clique em “Selecionar sua cidade”, clique em “Poços de Caldas-MG” e clique em “Prosseguir”.

Após o carregamento, irá aparecer o campo para colocar o seu “ID Eletrônico” (Ele será inserido na sua próxima conta de água ou, se preferir, poderá entrar em contato com os telefones: 0800-283-6080 no horário: 7 às 22 horas, ou 3697-0600 ramal 7101, no horário: 8 às 16 horas, para obter o número do seu ID Eletrônico).

Após ter inserido seu “ID Eletrônico”, terá um campo escrito “CPF/CNPJ”, digite o seu CPF ou CNPJ, lembrando é necessário seu cadastro atualizado do DMAE, após o preenchimento clique em “Acessar” e tenha acesso a todos os serviços do Aplicativo.