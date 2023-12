DME Distribuição dá dicas para evitar acidentes com a decoração natalina

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O ano de 2023 está quase chegando ao fim. Com as tradicionais festas de dezembro, a busca por maneiras criativas de decorar os ambientes intensifica-se. Seja em residências ou estabelecimentos comerciais, a atmosfera festiva é aprimorada pela iluminação temática, que não se limita apenas aos interiores, mas se estende também às janelas, portas e fachadas. No entanto, a instalação desses acessórios exige extrema atenção para evitar acidentes, como choques elétricos, curtos-circuitos, incêndios e possíveis fatalidades.

Um cuidado importante começa no momento da compra. A DME Distribuição orienta que os enfeites luminosos devem apresentar o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), para garantir a qualidade do produto. Muitas vezes, as pessoas negligenciam a importância da origem do enfeite luminoso. Porém, produtos de qualidade duvidosa podem resultar em diversos transtornos. Um produto com aprovação de qualidade do Inmetro é fundamental para prevenir acidentes.

“É normal que seja feito o reaproveitamento de materiais de um ano para o outro. Com o armazenamento prolongado, o cabeamento pode apresentar desgaste ou ressecamento. Antes de usar, é necessário verificar a integridade dos cabos. Se estiverem danificados, é preciso descartar o enfeite por completo”, explica Richard Bueno, da Gerência de Distribuição da DMED.

No processo de escolha, o consumidor deve dar preferência aos enfeites luminosos com LED, visando o consumo consciente de energia elétrica e uma maior durabilidade. Eles podem ser utilizados tanto em ambientes internos quanto externos, sem o risco de superaquecimento.

Lembrando ainda que a instalação incorreta desses acessórios apresenta riscos significativos para a população. A colocação deve ser realizada de maneira segura, seguindo as especificações técnicas de cada equipamento e evitando improvisações. Em áreas externas, principalmente, a atenção deve ser redobrada devido à exposição aos elementos naturais, como vento e chuva. A proteção dos pontos de ligação e tomadas, além de manter a distância da rede elétrica da DMED, é essencial, especialmente em fachadas, muros, jardins e árvores.

Ao instalar acessórios em janelas de prédios, por exemplo, é crucial fixá-los nas duas extremidades para evitar que se projetem em direção à rede elétrica. Recomenda-se também a instalação de enfeites em locais fora do alcance de crianças e animais domésticos. Para árvores de Natal com iluminação no chão, é aconselhável criar uma barreira física com caixas de presentes ou vasos para evitar o acesso.