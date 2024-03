DME informa desligamentos programados nesta semana

A DMED informa que efetuará interrupção ao fornecimento de energia elétrica, para permitir serviços de melhoria na rede elétrica, nos seguintes horários e locais:

11/03/2024 a 15/03/2024

11/03 – 09 às 13 horas – Dom Bosco: Ruas Muriae / Pacaembu / Tupa

12/03 – 12 às 17 horas – Parque Primavera I: Ruas Henrique Borguetti / Theodoro Stein Sobrinho

13/03 – 12 às 17 horas – Jardim Ipê: Ruas Fernanda Ceravolo Fazzi / Humberto Carlos Villa / Joao Baldan

14/03 – 12 às 17 horas – São Jorge: Ruas Jose Mamud Assan / Jose Mamud Assan, 555 – BL 01 / Jose Mamud Assan, 555 – BL 02 / Jose Mamud Assan, 555 – BL 03 / Jose Mamud Assan, 555 – BL 04 / Jose Mamud Assan, 555 – BL 05 / Jose Mamud Assan, 555 – BL 06 / Jose Mamud Assan, 555 – BL 07 / Jose Mamud Assan, 555 – BL 08 / Jose Mamud Assan, 555 – BL 09 / Jose Mamud Assan, 555 – BL 10 / Novo Mundo / Novo Mundo – Edificio Tarumã / Novo Mundo – Edificio Angico / Novo Mundo – Edificio Guanadi / Novo Mundo – Edificio Jacaranda / Novo Mundo – Edificio Quaresmeira/ Novo Mundo – Edificio Sibipiruna / Oriental

15/03 – 11 às 17 horas – Chácara Praia do Sol: Rua Praia do Sol

Chácara São Francisco: Ruas Panorama / Paschoal Rizola

Acesse: Atendimento >>Agência Virtual >> Desligamentos Programados ou https://www2.dmepc.com.br/AgenciaVirtual/ServicosComplementares/DesligamentosProgramados

