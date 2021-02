Drive Thru da vacinação contra Covid é realizado hoje e amanhã, em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta terça-feira(16) e quarta (17), das 8h às 16h, acontece o Drive Thru de vacinação contra a Covid-19, para os idosos com idade acima de 90 anos e para os cuidadores de idosos (que possuam vínculo empregatício), no Espaço Cultural da Urca.

No sábado (13), após as equipes verificarem um grande número de idosos, que procuraram a Sala de Vacina central (Policlínica), as vacinas passaram a ser aplicadas no carro.

Para imunização dos idosos, solicitamos a apresentação do documento de identidade,CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS). É importante ir com roupa que facilite a aplicação da vacina no braço.

Vacinação

No sábado(13) até a tarde desta segunda (15), já foram aplicadas 582 doses da vacina, entre os idosos e profissionais que atuam em cuidados domiciliares, como os cuidadores de idosos. As quatro salas de vacina (UBS Regional Sul, UBS Regional Leste, UBS Jd. Country Club e Sala de Vacina da Policlínica) utilizadas para a vacinação desse público , continuarão com o atendimento além do Drive Thru.