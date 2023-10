É fake! Corrente falsa diz que pessoas com HIV transmitem o vírus de casa em casa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

É falso que pessoas que vivem com HIV estejam passando de casa em casa se passando por estudantes de enfermagem para contaminar pessoas com o vírus, como alega uma mensagem que circula no WhatsApp. A desinformação é compartilhada pelo menos desde 2019 em grupos do aplicativo e não traz logotipo de nenhuma entidade, nem números para contato.

Vários portais de notícias desmentiram o aviso há quatro anos, quando a imagem circulava em grupos de WhatsApp do Distrito Federal. Na época, a Secretaria de Saúde local também negou ter emitido o alerta. A PM e a Vigilância Sanitária do Distrito Federal disseram que não foi emitido qualquer alerta do gênero.

Mesmo assim, a Secretaria Municipal de Saúde informa que os Agentes Comunitários de Saúde não fazem exames em domicílio, e que qualquer pessoa que insista no procedimento deve ser denunciada à polícia.

Para conhecer outras Fake News da saúde e ajudar a propagar a verdade entre sua família e amigos, acesse saude.gov.br/fakenews.

Se desconfiar de alguma notícia relacionada à saúde e quiser tirar a dúvida, mande uma mensagem para o número de WhatsApp (35) 3114-8127. Este é um canal criado pela Secretaria de Saúde para tirar as dúvidas da população.