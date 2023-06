Prefeitura firma acordo de cooperação com Bicicross Poços Clube

Alice Dionisio

Para estimular o esporte, a Prefeitura firmou um termo de cooperação com a Bicicross Poços Clube, organização sem fins lucrativos de Poços de Caldas. O esforço conjunto vai fomentar atividades esportivas das modalidades de ciclismo BMX e bicicross, além de ampliar a representatividade da cidade em competições oficiais.

O acordo de cooperação é o instrumento por meio do qual são formalizadas parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil que não envolvam a transferência de recursos financeiros.

O documento tem validade de cinco anos. A Secretaria de Esportes vai disponibilizar transporte gratuito para os esportistas a várias cidades brasileiras que sediam as provas e competições da modalidade.

Para o presidente do Bicicross Poços Clube, Adriel Pedro Correa, o Téo, “o projeto é de extrema importância para levar os atletas às competições. Com essa parceria, vamos conseguir atingir um maior número de competições”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.