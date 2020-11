Eleições | Debate com candidatos à prefeitura acontece nesta quinta, pela TV Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O debate realizado pela TV Poços, com os candidatos à prefeitura de Poços de Caldas, está marcado para esta quinta-feira (12), às 20h45, no auditório da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária (ACIA).

O objetivo é permitir que os nove candidatos possam apresentar e defender suas propostas e ideias de gestão municipal para os próximos quatro anos. “Desde 2012 a TV Poços realiza o seu papel democrático e organiza o debate entre os candidatos à prefeitura, no último dia permitido por lei. É um momento decisivo, que encerra a participação das campanhas nas emissoras de televisão. Dessa forma, é muito importante que todos assistam e acompanhem o desempenho, as propostas, as falas e as promessas de cada candidato” explica Marco Guedes, diretor da TV Poços.

Com o objetivo de evitar aglomeração, será autorizada a presença de apenas um assessor de cada candidato, sendo que nenhum deles terá acesso à área do debate, ficando apenas na plateia durante a transmissão. Não haverá participação dos candidatos a vice-prefeito.

O debate será dividido em quatro blocos. No início de cada um, o mediador e jornalista José Ramos, editor e chefe de jornalismo da TV Poços, vai explicar como irá funcionar a dinâmica.

Além de ser transmitido pelos canais 21.1 (HD) e 22 (UHF), os eleitores podem acompanhar o programa pelo Facebook ou página do YouTube da emissora e também pela rádio Onda Poços.