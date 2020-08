Elenco da Caldense irá se reapresentar dia 17 de agosto

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Após encerrar sua participação no Campeonato Mineiro, entre as quatro melhores equipes de Minas Gerais, o elenco da Caldense recebeu alguns dias de folga. A reapresentação do elenco ficou marcada para a manhã do dia 17 de agosto no Ninho dos Periquitos, visando a disputa da Série D.

A comissão técnica e a base do grupo de jogadores será mantida. Nos bastidores, a diretoria alviverde, junto à comissão e integrantes do grupo de empresários parceiro do clube, estão definindo quais atletas irão permanecer e negociando com reforços. Os nomes começarão a ser divulgados a partir da próxima semana. Os jogadores da Veterana continuarão confinados no CT e a entrada de visitantes não será permitida.

A primeira partida da equipe alviverde na competição nacional será fora de casa no dia 19 ou 20 de setembro contra o vencedor de Brasiliense e Tocantinópolis. Integram o grupo do Verdão ainda as seguintes equipes: Atlético de Alagoinhas-BA, Bahia de Feira-BA, Gama-DF, Palmas-TO, Villa Nova-MG e Tupynambás-MG.

A quarta divisão do futebol nacional deste ano contará com 64 clubes divididos em 8 grupos de 8 times, com jogos em turno e returno. Os quatro melhores classificados de cada chave avançam para a segunda fase, quando começam os confrontos de mata-mata. A partir dessa fase, a competição é decidida em jogos de ida e volta, até a grande final. Os quatro semifinalistas garantem o acesso para a Série C do Brasileirão de 2021.