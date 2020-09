UBS terá horário especial nesta terça, após agente testar positivo para Covid-19

Nesta terça, 22, a Unidade Básica de Saúde Regional Sul vai iniciar o atendimento a partir das 13 horas. Durante o período da manhã, o local passará por uma higienização completa.

A ação integra uma série de medidas necessárias, adotadas depois que uma agente comunitária de saúde da unidade testou positivo para a Covid-19. Toda a equipe está sendo testada como parte do trabalho de investigação da Vigilância Epidemiológica e alguns profissionais já foram afastados de suas atividades, preventivamente.

O atendimento na sala de vacina será suspenso pelos próximos 10 dias e durante este mesmo período, o horário de funcionamento na UBS Regional Sul será reduzido, das 19 horas, para até às 17 horas. A substituição dos servidores afastados também está sendo avaliada e, dentro das possibilidades, será providenciada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Os usuários da UBS Regional Sul podem permanecer tranquilos, uma vez que todas as medidas estão sendo tomadas para a proteção, tanto da população, quanto dos servidores.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.