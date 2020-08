Elenco da Caldense se reapresente no CT Ninho dos Periquitos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Após ter terminado sua participação no Campeonato Mineiro, a Caldense se reapresentou na tarde desta segunda-feira (17) no Ninho dos Periquitos, visando a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

A Veterana manteve a parceria com o grupo de empresários do interior paulista e por enquanto acertou a permanência de 12 atletas do elenco. São eles: os goleiros Alyson e João Altizani; os zagueiros Jonathan Costa, Lucas Mufalo, Morais, Guilherme Martins e Henrique Luiz; os laterais Filipi Sousa e Verrone; e os meio-campistas Franklin, Lucas Silva e Nathan. Todos os integrantes da comissão técnica foram mantidos.

Alguns atletas que defenderam o Verdão no estadual estão em negociação com a Veterana, outros foram para o Grêmio Osasco disputar as rodadas finais da Série A3 do Campeonato Paulista e podem retornar. A Caldense irá divulgar os nomes dos novos reforços ao longo dos próximos dias, pois ainda está acertando questões contratuais com os atletas.

Os jogadores fizeram avaliações e exames de rotina e iniciaram os treinos. A equipe terá mais de um mês de preparação até a estreia no campeonato, marcada para o dia 19 ou 20 de setembro fora de casa contra o vencedor de Tocantinópolis e Brasiliense. Integram também o grupo do Verdão: Atlético de Alagoinhas-BA, Bahia de Feira-BA, Gama-DF, Palmas-TO, Villa Nova-MG e Tupynambás-MG.