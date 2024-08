Em Poços de Caldas, + Delas busca inspirar mulheres a inovarem nos negócios

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Evento gratuito do Sebrae Minas promove conexões e parcerias para novos negócios entre as mulheres

Com o objetivo de oferecer suporte às mulheres que desejam aumentar a presença no ambiente on-line, o Sebrae Minas vai realizar, em Poços de caldas, o + Delas Transformação Empreendedora: comportamento, jornada e sucesso no digital. O evento gratuito ocorrerá dia 20 de agosto, no Espaço Cultural da Urca. As inscrições podem ser feitas neste link.

O “+ Delas” oferece às mulheres a oportunidade de adquirir conhecimentos sobre empreendedorismo digital, desenvolver habilidades empreendedoras, conectar e se inspirar por meio de outras trajetórias. A iniciativa estimula as empreendedoras, sobretudo, a trabalharem juntas para o desenvolvimento e aceleração de ideias e negócios.

De acordo com o analista do Sebrae Minas Fabrício Sviesk Moreira a iniciativa faz parte do Sebrae Delas – programa que incentiva, apoia e fortalece a cultura empreendedora entre mulheres de todo o estado. “Essa é uma importante ação para capacitar as empreendedoras, estimulando o desenvolvimento de competências, comportamentos e habilidades das mulheres à frente dos negócios, especialmente no ambiente digital”, ressalta.

Programação completa:

18h – Credenciamento

18h30 – Abertura

18h45 – Palestra “Características do comportamento empreendedor”, com Rosana Ananias

20h – Palestra: “A jornada do empreendedorismo feminino e a importância do digital”, com Amanda Aliperti

21h – Café e networking

Serviço:

+ Delas Transformação Empreendedora em Poços de Caldas

Data: 20 de agosto, terça-feira

Horário: 18h às 21h30

Local: Espaço Cultural da Urca (Praça Getúlio Vargas, s/n – Centro)

Inscrições: https://loja.sebraemg.com.br/detalhes/139653

Saiba mais em: (35) 3690-5120